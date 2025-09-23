La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha deciso di respingere la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare avanzata dall’Ungheria nei confronti dell’eurodeputata di Alternativa per il Sociale, Ilaria Salis. La decisione, presa a porte chiuse, stabilisce che sarà la Plenaria dell’Eurocamera a pronunciarsi definitivamente nel voto previsto per il 7 ottobre.

La richiesta d’immunità era stata avanzata dall’Ungheria in relazione a procedimenti giudiziari contro l’eurodeputata, accusata di lesioni e di appartenenza a un’organizzazione terroristica. La Commissione giuridica, nota come JURI, ha però respinto la domanda, mantenendo la protezione parlamentare di Salis.

Il voto nella Commissione Affari giuridici si è svolto a porte chiuse e con modalità palesi, anche se in base a richiesta può essere trasformato in voto segreto. La composizione di questa Commissione rispecchia proporzionalmente quella dell’intero Parlamento europeo, garantendo un equilibrio politico nella decisione.

Procedura e voto finale in Plenaria

La decisione della Commissione rappresenta una tappa preliminare ma fondamentale: spetta ora all’Assemblea Plenaria dell’Eurocamera confermare o meno la posizione assunta dal JURI. Il voto definitivo è atteso per il 7 ottobre e, tradizionalmente, la maggioranza dell’Assemblea si allinea al parere espresso dalla Commissione Affari giuridici.

Il voto in Plenaria sarà anch’esso palese, salvo che non sia richiesta una votazione segreta da parte di almeno un numero minimo di parlamentari. Questa fase è cruciale per la sorte dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis.

Implicazioni della conferma o revoca dell’immunità

Se l’Assemblea confermasse la decisione della Commissione giuridica, Ilaria Salis manterrà la sua immunità parlamentare. Di conseguenza, gli eventuali procedimenti giudiziari originariamente avviati in Ungheria saranno sospesi e non potranno riprendere né potranno essere richieste misure cautelari o detentive nei suoi confronti.

Al contrario, se Plenaria dovesse rigettare il parere del JURI e revocare l’immunità, Ilaria Salis perderebbe la protezione parlamentare. In questo caso il processo per lesioni e le accuse relative al terrorismo in Ungheria potrebbero essere riavviati anche in sua assenza.

Conseguenze eventuali e strumenti a disposizione dell’Ungheria

Nel caso di perdita dell’immunità da parte di Salis, l’Ungheria avrebbe la facoltà di emettere un Mandato di Arresto Europeo (MAE) nei suoi confronti. Questo strumento consentirebbe alle autorità ungheresi di richiedere l’arresto e l’eventuale estradizione della parlamentare all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea.

È importante sottolineare che la concessione o meno dell’immunità parlamentare è una materia strettamente regolata per tutelare sia la libertà di azione politica degli eurodeputati sia la cooperazione giudiziaria tra Paesi membri, evitando abusi a fini politici.

La vicenda di Ilaria Salis riflette, dunque, una delicata convergenza tra prerogative parlamentari e giurisdizione nazionale che la Plenaria dell’Eurocamera si appresta a dirimere con il voto imminente.

La richiesta di estradizione di una persona tra Stati membri si basa sul principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, in particolare quando riguarda misure di sicurezza che comportano la privazione della libertà.

Nel caso specifico di Ilaria Salis, la questione principale rimane se dovrà tornare in carcere. Anche in ipotesi di perdita dell’immunità, la decisione definitiva sul suo eventuale trasferimento in Ungheria spetta alla Corte d’Appello di Milano, città in cui attualmente risiede.