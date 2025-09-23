Secondo le più recenti Prospettive Economiche pubblicate dall’OCSE a Parigi, il prodotto interno lordo (PIL) dell’Italia è previsto in lieve calo, passando dallo 0,7% del 2024 allo 0,6% previsto sia per il 2025 che per il 2026.

A livello globale, la crescita del PIL dovrebbe rallentare, scendendo dal 3,3% nel 2024 al 3,2% nel 2025, per poi attestarsi al 2,9% nel 2026. L’OCSE sottolinea che questa riduzione è influenzata, tra le altre cause, dall’impatto dei dazi commerciali e dall’incertezza politica che condizionano investimenti e scambi internazionali.

Nella zona euro, la crescita si posizionerà all’1,2% nel 2025 e scenderà all’1% nel 2026. Negli Stati Uniti, invece, la dinamica annuale del PIL è prevista in contrazione: dal 2,8% del 2024 all’1,8% nel 2025 e all’1,5% nel 2026.

Le nuove stime dell’OCSE anticipano un leggero miglioramento rispetto alle previsioni di giugno, che indicavano una crescita globale del 2,9%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, le previsioni rimangono invariate rispetto al quadro precedente, mentre negli Stati Uniti la crescita del 2025 è stata rivista al rialzo rispetto all’1,6% stimato a giugno.

Inflazione e dinamiche dei prezzi

L’OCSE prevede un rallentamento dell’inflazione nella maggior parte delle economie del G20, grazie a una crescita economica più contenuta e a un allentamento delle pressioni sul mercato del lavoro.

L’indice dei prezzi al consumo nei paesi del G20 dovrebbe diminuire dal 3,4% nel 2025 al 2,9% nel 2026, mentre in Italia si attende una flessione dall’1,9% all’1,8% nello stesso arco temporale.

L’aumento dei prezzi alimentari appare particolarmente marcato in Giappone, principalmente a causa della crescita dei costi del riso. Altri paesi, come Sudafrica, Regno Unito, Corea del Sud, Indonesia e appunto Italia, registrano una crescente inflazione alimentare.

Al contrario, in India si osserva una significativa diminuzione dei prezzi alimentari.

Rischi e fattori di incertezza

L’OCSE mette in guardia sulle possibili minacce che potrebbero rallentare la crescita economica rispetto alle previsioni attuali. Tra questi figurano nuovi aumenti dei dazi bilaterali, l’insorgenza di nuove pressioni inflazionistiche, timori crescenti per la sostenibilità dei conti pubblici e successive rivalutazioni dei rischi nei mercati finanziari.

In particolare, i dazi degli Stati Uniti sono aumentati su quasi tutti i fronti a partire da maggio, con il tasso tariffario effettivo globale che ha raggiunto circa il 19,5% a fine agosto, il livello più alto dal 1933.

Tuttavia, una politica di riduzione delle barriere commerciali o una più rapida diffusione delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale potrebbero migliorare le prospettive di crescita.

Situazione dei mercati del lavoro

Segnali di rallentamento emergono anche nei mercati occupazionali: in diverse economie, specialmente negli Stati Uniti, si registra un aumento dei tassi di disoccupazione e una diminuzione delle offerte di lavoro rapportate al numero di persone disoccupate.

Le sfide e le prospettive per l’Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’OCSE evidenzia che il paese si trova in una posizione migliore rispetto a qualche anno fa, ma il debito pubblico rimane elevato.

Alvaro Santos Pereira, capo economista dell’OCSE, ha sottolineato:

“È fondamentale portare avanti gli sforzi non solo nell’anno in corso, ma anche negli anni a venire, per ridurre il livello del debito pubblico.”

Ha inoltre aggiunto:

“L’Italia deve continuare a implementare riforme strutturali importanti. Tra queste, la semplificazione burocratica, la razionalizzazione delle norme e il rafforzamento della competitività rappresentano le chiavi essenziali per favorire lo sviluppo economico.”