Nexchem ha inaugurato una nuova sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo Maire, di cui Nexchem fa parte, opera nell’area fin dalla fine degli anni ’90 tramite la controllata Tecnimont. Da allora, il gruppo ha realizzato numerosi progetti strategici nel Golfo a supporto dello sviluppo economico e sociale della regione.

Attualmente, Tecnimont e Nextchem sono coinvolte nel progetto ‘Hail and Ghasha’ promosso da Adnoc, finalizzato alla decarbonizzazione dell’industria del gas. La nuova sede di Nextchem rappresenta un hub per proporre nella regione un ampio portafoglio di tecnologie articolato su tre linee di business principali.

La prima linea, ‘Sustainable Fertilizers & Nitrogen-Based Fuels’, è dedicata allo sviluppo di fertilizzanti azotati sostenibili; la seconda, ‘Low-Carbon Energy Vectors’, si concentra su prodotti chimici e carburanti a basso impatto ambientale; infine, la terza linea, ‘Sustainable Materials and Circular Solutions’, si occupa di soluzioni innovative basate sull’economia circolare.

Grazie a questa nuova presenza diretta, Nextchem consolida il proprio ruolo nell’area del Golfo come partner tecnologico all’avanguardia, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e transizione energetica della regione.