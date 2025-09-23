Next Geosolutions, nella foto l’a. d. Giovanni Ranieri, società specializzata in geoscienze marine e supporto a costruzioni offshore, ha firmato un framework agreement della durata di otto anni con 50Hertz, il gestore della rete elettrica nel nord e nell’est della Germania, parte del Gruppo Elia. L’intesa, dal valore previsto di diversi milioni di euro all’anno, posiziona NextGeo come fornitore principale di servizi di rilevamento geotecnico dei fondali marini. Questi servizi sono cruciali per la costruzione delle sottostazioni offshore (OSS) necessarie a integrare i nuovi parchi eolici nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e a rafforzare la rete elettrica europea.

Un ruolo strategico per le rinnovabili offshore

L’accordo sottolinea la crescente importanza di NextGeo nel mercato europeo delle energie rinnovabili offshore. La collaborazione con un leader del settore come 50Hertz, che ha un ruolo centrale nella transizione energetica tedesca, è una conferma della solidità e della strategia commerciale della società italiana. Le indagini geotecniche saranno condotte utilizzando la flotta di NextGeo, in particolare la nave “NG Driller”, con l’impiego di tecnologie e metodologie avanzate per garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza.