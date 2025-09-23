Mare Group S.p.A., nella foto, l’a.d. Antonio Maria Zinno, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato un nuovo passo nel suo processo di riorganizzazione interna. Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera al progetto di fusione per incorporazione di Powerflex S.r.l., società interamente controllata. L’operazione fa parte di un più ampio percorso, già avviato con le fusioni di La SIA e M2R Holding, finalizzato a semplificare la governance del gruppo e a valorizzare le sinergie operative e gestionali.

I dettagli dell’operazione e la procedura

Poiché Mare Group detiene il 100% del capitale sociale di Powerflex, la fusione è qualificata come incorporazione di una società interamente posseduta, il che ne semplifica la procedura. Le quote di Powerflex verranno annullate senza alcuna emissione di nuove azioni da parte di Mare Group. La società incorporante non modificherà il proprio capitale sociale, ma acquisirà gli elementi attivi e passivi di Powerflex.

La decisione sulla fusione sarà presa dall’organo amministrativo di Mare Group, a meno che azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale non chiedano che la decisione venga assunta in sede assembleare. Per Powerflex, la decisione sarà assunta dall’assemblea dei soci. L’efficacia della fusione è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione Golden Power da parte del Governo. Gli effetti civilistici decorreranno dall’iscrizione dell’atto di fusione, mentre quelli contabili e fiscali scatteranno dal primo giorno dell’esercizio in corso in quella data.

L’operazione è stata considerata esente dall’applicazione della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” in quanto la fusione avviene con una controllata e non ci sono interessi significativi di altre parti correlate.