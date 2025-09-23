Le forze di opposizione, in particolare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge sulla rottamazione, attualmente in esame presso la commissione Finanze del Senato. A confermarlo è stato il presidente della commissione nonché relatore del provvedimento, Massimo Garavaglia, esponente della Lega. Dei 114 emendamenti totali al ddl, ben 113 erano a firma delle opposizioni, mentre uno è stato presentato dalla maggioranza, nello specifico da Forza Italia.

Massimo Garavaglia ha commentato: “L’iter si semplifica notevolmente. Evidentemente anche l’opposizione riconosce l’importanza del provvedimento, rendendo più agevole il nostro lavoro”. Ha poi aggiunto che, a questo punto, “già da martedì sarà possibile iniziare la votazione e concludere l’esame del testo”.

Il relatore ha sottolineato inoltre l’intenzione di chiudere l’esame in commissione per permettere l’inserimento del provvedimento nella legge di bilancio: “È pacifico che la rottamazione sarà parte della legge di bilancio, ma la versione definitiva sarà decisa dal governo. Il Parlamento apporterà il proprio contributo”.

Secondo fonti interne, anche il gruppo Avs ha ritirato i propri emendamenti. A seguito di questi passi, resta in piedi esclusivamente la proposta di modifica avanzata da Forza Italia, rappresentante della maggioranza.

Dal Partito Democratico, la senatrice e capogruppo nella Commissione Finanze, Cristina Tajani, ha dichiarato: “La maggioranza chiarisca quali sono le sue intenzioni e smetta di illudere sia le opposizioni sia i contribuenti. Abbiamo ritirato tutti i nostri emendamenti aspettando un testo serio su cui confrontarci e ci riserviamo la possibilità di riproporli non appena la maggioranza avrà definito coperture e priorità”.

Cristina Tajani ha proseguito: “L’idea di occupare le prossime sedute con la sola illustrazione degli emendamenti dell’opposizione è una mera presa in giro da parte della maggioranza. La nostra posizione sulla rottamazione è chiara da tempo, come abbiamo ribadito nell’odierna seduta e nelle precedenti: si tratta di uno strumento inefficace che finisce per incentivare l’evasione fiscale”.