Un nuovo, prestigioso traguardo per il sistema sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. La Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’Irst Dino Amadori di Meldola (Forlì-Cesena) ha ottenuto la qualifica di “Theranostics center of excellence” (Centro di eccellenza in Teranostica) da parte dell’EANM, l’Associazione europea di Medicina nucleare. Un riconoscimento che premia un approccio innovativo nella cura dei tumori, che unisce diagnosi di precisione e terapie personalizzate.

Un approccio su misura contro il cancro

La teranostica è una metodica multidisciplinare che richiede un aggiornamento costante di professionisti e l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia. I dati del 2024 confermano l’attività del centro: sono state eseguite complessivamente 133 terapie sperimentali per tumori prostatici con il radiofarmaco 177 Lu-Psma, 312 terapie per tumori neuroendocrini o che esprimono i recettori per la somatostatina, e 59 terapie per il trattamento di metastasi ossee da carcinoma prostatico. Inoltre, è stato condotto uno studio di Fase 1 su neoplasie mammarie non palpabili. L’efficacia della teranostica si basa sulla preventiva identificazione del bersaglio molecolare del tumore tramite indagini diagnostiche PET/CT.

Investire in ricerca per il futuro della salute

Il riconoscimento internazionale è un ulteriore segnale della centralità della ricerca nel sistema sanitario regionale. “Questo meritato riconoscimento sottolinea ancora una volta la centralità della ricerca all’interno del nostro sistema sanitario regionale pubblico“, ha commentato l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, aggiungendo che investire in ricerca è “imprescindibile, significa investire nel nostro futuro e in nuove possibilità di cura sempre più efficaci, meno invasive e a misura di paziente”.

Federica Matteucci, direttrice del Dipartimento delle Procedure e Tecnologie avanzate Irst e della Medicina nucleare dell’ambito Romagna, ha sottolineato come l’obiettivo del centro sia il “potenziamento degli attuali standard teranostici assicurando, al maggior numero possibile di pazienti, l’accesso alle terapie con radiofarmaci già approvati“. Parallelamente, l’Irst punta ad ampliare le opzioni terapeutiche attraverso la sperimentazione di nuovi traccianti diagnostici e terapeutici per trattare un numero sempre maggiore di neoplasie, anche grazie alla nuova Officina farmaceutica inaugurata a febbraio.