L’ipotesi di introdurre una tassa sui cani in Alto Adige per migliorare la pulizia urbana ha suscitato molte discussioni. L’assessore provinciale all’Agricoltura, Luis Walcher, ha presentato un disegno di legge che prevede il pagamento di una tariffa annuale per i proprietari di animali domestici, finalizzata a finanziare interventi di manutenzione e la creazione di nuove aree dedicate agli amici a quattro zampe.

Secondo le indicazioni riportate, la tassa dovrebbe entrare in vigore nel 2026 e differenziare il carico tra residenti e turisti. I cittadini altoatesini sarebbero tenuti a versare 100 euro l’anno, con un’esenzione per i primi due anni a chi ha già fornito i dati genetici del proprio cane. I non residenti, invece, pagherebbero una tariffa giornaliera di 1,50 euro per ogni cane, trattati a tutti gli effetti come visitatori temporanei.

In origine, l’amministrazione aveva adottato un sistema di profilazione genetica per identificare i proprietari responsabili di mancata pulizia delle aree pubbliche. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata difficilmente applicabile e non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

La tassa provinciale sui cani era stata abolita dal governo italiano circa sedici anni fa, ma l’Alto Adige si appresta ora a reintrodurla con l’obiettivo di uniformarsi a diversi paesi del Nord Europa dove questa normativa è ormai consolidata.

Luis Walcher ha spiegato:

«Questa imposta ha senso perché i fondi raccolti permetteranno di garantire una maggiore pulizia delle strade e di realizzare nuove aree dedicate ai cani».

Va inoltre ricordato che rimane obbligatorio per i proprietari rimuovere le deiezioni dei propri animali; il mancato rispetto di questa norma comporterà sanzioni che possono oscillare tra 200 e 600 euro.

La contestazione da parte dell’Enpa

Questa proposta non è stata accolta positivamente dalle organizzazioni animaliste. In particolare, la presidente dell’Enpa, Carla Rocchi, ha definito la misura come un errore strategico. Secondo Rocchi, considerare la tassazione come soluzione alternativa all’educazione civica e ai controlli mirati è un passo indietro rispetto ad approcci più efficaci e rispettosi.

Carla Rocchi ha affermato:

«Dopo il clamoroso e oneroso fallimento del progetto di profilazione del dna dei cani, invece di investire in educazione, sensibilizzazione e controlli, si preferisce imporre una tassa che penalizza sia le famiglie che i turisti con animali. Questo invia un messaggio sbagliato: trasformare gli animali in una fonte di guadagno fiscale. È paradossale che in una regione che vive di turismo e ospitalità si scelga di colpire chi sceglie una vacanza rispettosa, portando con sé il proprio compagno a quattro zampe».

L’argomento della gestione delle deiezioni canine e della convivenza tra residenti, turisti e animali domestici continua dunque a essere un tema complesso che richiede un equilibrio tra esigenze di pulizia pubblica, benessere animale e rispetto per i turisti.