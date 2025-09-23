Milano si prepara ad accogliere un nuovo attore nel panorama della mobilità urbana sostenibile. Scuter, una startup italiana specializzata in mezzi di trasporto elettrici, presenta ufficialmente il suo innovativo veicolo in un evento al Luiss Hub di Milano. L’appuntamento, fissato per giovedì 25 settembre alle ore 18, vedrà la partecipazione di founder, investitori e stakeholder per discutere il futuro della mobilità e svelare i dettagli del debutto imminente del veicolo.

Scuter, un veicolo elettrico per lo sharing

Il focus dell’incontro sarà la presentazione di Scuter, descritto come il primo veicolo al mondo targato e progettato esclusivamente per l’uso in sharing. Il mezzo, frutto di anni di ricerca e cinque generazioni di prototipi, è pensato per essere sicuro, agile e a basse emissioni. Prodotto interamente in Italia, l’azienda sottolinea la sua economicità, affidabilità e facilità d’uso.

Programma e ospiti dell’evento

L’evento, moderato da Laura Morelli, direttrice di InnLifes, prenderà il via alle 18 con i saluti di benvenuto di Gianmarco Carnovale, nella foto, CEO di Scuter. Seguirà un intervento istituzionale di Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale e degli investimenti: Carlo Bettini (fondatore di Wayla), Stefano Manili (fondatore di CosaPorto), Andrea Zoppolato (Milano Città Stato), Dario Calogero (investor, Maya Investments) e Luigi Capello (investor, AD di Zest Group).

In conclusione, i founder di Scuter sveleranno i dettagli tecnici del veicolo e, in particolare, la data del debutto a Milano, che sarà la prima città a ospitare il servizio. L’evento si concluderà con un aperi-party e la possibilità per i presenti di effettuare un test drive.