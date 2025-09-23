A Roma, la fotografia latinoamericana si mette in mostra. Il Museo di Roma in Trastevere ospiterà dal 1° ottobre al 9 novembre 2025 l’esposizione “Migrazioni”, una riflessione visiva sul fenomeno migratorio come esperienza globale. L’inaugurazione è fissata per martedì 30 settembre alle ore 18:00, con l’ultimo ingresso consentito alle 20:00.

Il Premio IILA-Fotografia

L’evento segnerà la cerimonia di premiazione del XVI Premio IILA-Fotografia, un riconoscimento destinato a fotografi latinoamericani under 40. La vincitrice di questa edizione è Fabiola Ferrero, del Venezuela, selezionata tra 116 candidature provenienti da 19 Paesi. Il suo progetto, intitolato “Buscando los olivos”, è stato premiato per la sua capacità di narrare una complessa tematica. La giuria era composta da Dario Coletti, Giovanni De Angelis e Simona Ghizzoni.

I riconoscimenti e le opere in mostra

Oltre al premio principale, la giuria ha assegnato menzioni d’onore a Karolainne Rosero (Colombia) per “Abeja mestiza” e a Alfredo Zúniga (Nicaragua) per “Desplazados de Mozambique”. L’esposizione includerà anche le opere di Giovanni De Angelis, che ha agito anche come tutor per la vincitrice, e il progetto “Scusa” di Andrés Pérez, vincitore della precedente edizione, realizzato durante la sua residenza a Roma. L’evento conferma il ruolo del Premio, istituito nel 2008, come un ponte culturale tra l’Italia e l’America Latina.