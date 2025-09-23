Itas Mutua ha approvato i bilanci consolidati relativi al primo semestre del 2025, evidenziando una crescita significativa in diversi indicatori finanziari chiave.

Il patrimonio netto del gruppo è aumentato fino a raggiungere 740 milioni di euro, con un incremento del 6,1%. Il Solvency ratio, indicatore fondamentale della solidità patrimoniale dell’azienda, è salito al 253%, rispetto al 234% registrato nel 2024. Anche l’utile netto si è ampliato, attestandosi a 37,1 milioni di euro, a fronte dei 13,6 milioni del precedente 30 giugno.

La raccolta premi totale ha raggiunto quota 692,1 milioni di euro, con una crescita del 14,6%. In particolare, si osserva una forte espansione nei rami danni, cresciuti del 13,4%, e nel settore vita, aumentato del 18,3%.

Nel segmento auto si è registrato un incremento notevole del 19,8%, mentre nei rami non auto la crescita, pur più contenuta, si è mantenuta positiva con un +8,8%. Tra i prodotti non auto, il ramo incendio ha evidenziato il più marcato aumento, pari al 24,3%, favorito da una crescente attenzione da parte di imprese e famiglie verso le coperture assicurative legate ai rischi climatici.

Per quanto riguarda i rami vita, i premi raccolti si sono attestati a 182,5 milioni di euro, con un’evoluzione positiva del 18,3%. Tale risultato è stato trainato soprattutto dal fondo pensione aperto Plurifonds, che ha registrato un aumento del 14,1%. Questo prodotto è particolarmente apprezzato per la costruzione di una previdenza integrativa. Importante anche il contributo del comparto welfare, che include polizze temporanee caso morte e long term care.

L’agenzia di rating Fitch ha migliorato il rating di Itas Mutua, aggiornandolo a A- con outlook stabile, partendo da una valutazione precedente di BBB+.

In particolare, Fitch ha valorizzato la riduzione dell’esposizione al debito sovrano italiano, la razionalizzazione degli investimenti e il rafforzamento della redditività tecnica del gruppo.

Nel suo report l’agenzia ha inoltre sottolineato “la solidità molto elevata del capitale”, evidenziando le “buone performance finanziarie” e il “buon posizionamento competitivo di Itas nel mercato assicurativo italiano”.

Fitch ha altresì rimarcato il ruolo crescente di Itas Mutua nel settore della previdenza integrativa, soprattutto grazie al fondo pensione aperto Plurifonds, che ha permesso alla compagnia di affermarsi come uno dei principali operatori in Italia in questo ambito.