La decisione di mantenere l’immunità a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, è passata con un voto molto stretto: 13 contrari alla revoca richiesta dal governo ungherese contro 12 favorevoli. La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa in contrasto con quanto suggerito dal relatore, l’eurodeputato spagnolo del PPE, Adrián Vázquez Lázara, che al termine del voto ha definito la situazione come «un brutto e pericoloso precedente». Il voto è stato segreto e ora spetterà alla plenaria del 7 ottobre confermare l’indicazione della commissione.

Il quadro politico del voto di martedì mattina evidenzia che il centrosinistra — rappresentato da S&D, la Sinistra, i Verdi e i Liberali — da solo non avrebbe raggiunto i 13 voti necessari per salvare Salis, avendo infatti soltanto 11 voti a disposizione. Ciò implica che almeno due deputati del centrodestra hanno votato in maniera differente rispetto al proprio schieramento. Le forze identificate come I Patrioti, i Sovranisti e il gruppo ECR avevano annunciato l’intenzione di sostenere la revoca del mandato. Le destre complessivamente disponevano di 7 voti, mentre il PPE ne contava ulteriori 7. Il parere espresso da Vázquez Lázara del PPE era contrario alla revoca, pertanto, se si considera fedele la dichiarazione ufficiale dei voti, la richiesta di revoca avrebbe ottenuto 14 voti; questo lascia aperta la possibilità che due voti abbiano divergenze rispetto alle indicazioni ufficiali.

Qui si apre il mistero della vicenda. Fonti attendibili riferiscono che, durante la riunione dei sette eurodeputati del PPE nella commissione Affari giuridici, nessuno avrebbe espresso dissensi rispetto al rapporto di Vázquez Lázara in favore del mantenimento dell’immunità di Salis. Il PPE non ha rilasciato commenti ufficiali, pertanto le ipotesi relative ai due popolari che potrebbero aver preso posizione a favore della deputata sono soltanto congetture. Tra le supposizioni più diffuse nel Parlamento europeo si parla dell’eurodeputato polacco del PPE Michał Wawrykiewicz e di un esponente tedesco del medesimo gruppo; in commissione, infatti, sono presenti due popolari tedeschi, la vicepresidente Marion Walsmann e Axel.

La questione dell’immunità parlamentare è particolarmente delicata, poiché comporta bilanciare il diritto dei deputati di svolgere il proprio mandato con eventuali azioni giudiziarie promosse dagli Stati membri. Nel caso di Salis, la richiesta di revoca era motivata da un procedimento giudiziario in corso in Ungheria, che tuttavia non ha convinto la maggioranza della commissione.

Adesso sarà importante valutare come la plenaria del Parlamento europeo si pronuncerà il 7 ottobre. Una conferma dell’immunità potrebbe rafforzare la posizione di Salis e dei suoi sostenitori, mentre un’eventuale revoca aprirebbe problematiche rilevanti sia sul piano politico che sulle garanzie procedurali fornite agli eurodeputati.

Come dimostra questo episodio, la dinamica interna ai gruppi politici del Parlamento europeo può risultare complessa e non sempre lineare, con dissensi e voti non completamente allineati alle posizioni ufficiali degli schieramenti. Inoltre, il caso evidenzia le tensioni esistenti tra alcuni Stati membri e le istituzioni comunitarie riguardo al rispetto dei diritti parlamentari e al principio di immunità.

Le posizioni all’interno della CDU restano riservate sul voto riguardante il caso di Salis. Tuttavia, alcune voci indicano Mario Mantovani di Fratelli d’Italia (gruppo ECR) e vicepresidente della commissione, come un possibile voto a favore di Salis, al fine di evitare tensioni tra i governi italiano e ungherese. Mantovani ha però escluso categoricamente questa ipotesi.

Mario Mantovani ha dichiarato al termine della votazione:

“La commissione giuridica del Parlamento europeo oggi ha scelto di difendere l’indifendibile, legittimando la violenza contro chi ha avuto la colpa di avere idee diverse.”

All’interno della commissione giuridica siedono due europarlamentari effettivi: Mario Mantovani (Fratelli d’Italia/ECR) e Mario Furore (Movimento 5 Stelle/La Sinistra), sebbene quest’ultimo non abbia partecipato al voto. Hanno invece contribuito alla votazione come membri supplenti Brando Benifei (PD/S&D), Alessandro Zan (PD/S&D) e Raffaele Stancanelli (Lega/Patrioti).

I sospetti si concentrano principalmente sul PPE, dato che martedì la stessa commissione ha discusso la revoca dell’immunità del leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar, membro del PPE, e della socialista ungherese Klára Dobrev. Magyar è accusato di diversi reati, tra cui aver gettato nel Danubio il cellulare di un contestatore che lo stava filmando durante un evento in un locale. Dobrev è accusata di reati d’opinione, quali diffamazione. La commissione ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità per entrambi.

Va precisato che il PPE senza i voti del centrosinistra non sarebbe riuscito a salvaguardare Magyar, così come il gruppo S&D non avrebbe potuto difendere Dobrev senza il sostegno del PPE.

La prossima decisione spetta ora alla plenaria, che voterà il 7 ottobre mediante alzata di mano, salvo che non venga richiesto un voto segreto. Tale richiesta può essere avanzata da un gruppo parlamentare o da almeno il 20% dei deputati. La Sinistra da sola non dispone dei numeri necessari, pertanto dovrà cercare alleanze con i gruppi dei Verdi e dei Socialisti.

Contesto e Implicazioni Politiche

La questione della revoca dell’immunità parlamentare in seno al Parlamento Europeo rappresenta un banco di prova significativo per le dinamiche tra i gruppi politici e per l’equilibrio delle alleanze. La decisione della commissione giuridica potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra i vari esecutivi nazionali dell’Unione e sulle strategie future di cooperazione e opposizione.

La tenuta dell’alleanza tra il centrosinistra e il PPE si rivela cruciale per la salvaguardia delle posizioni di alcuni membri influenti come Péter Magyar e Klára Dobrev, evidenziando come le questioni di immunità politica siano strettamente connesse agli interessi geopolitici e interni dei singoli Stati membri.

Inoltre, la divisione interna ai gruppi parlamentari nazionali, come nel caso della CDU e di Fratelli d’Italia, sottolinea la complessità delle scelte politiche all’interno di un’istituzione sovranazionale quale il Parlamento Europeo. Le tensioni tra posizioni nazionali e strategie europee rendono ogni voto un possibile indicatore di orientamenti futuri.