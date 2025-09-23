Agli Altipiani di Arcinazzo si alza il sipario sul meeting del pensiero profondo, dove scienza, fede e finanza si stringono la mano per un giorno di confronto, lontano dal frastuono delle borse e dalla frenesia del tempo che incalza. È il settimo appuntamento annuale, un rito che si rinnova e che stavolta ha il sapore inconfondibile di un crocevia, quello tra l’Intelligenza Artificiale, la dottrina sociale della Chiesa e il management.

Nicola Barone: la bussola del dialogo

L’ingegnere Nicola Barone, uomo di punta di Tim San Marino e già ambasciatore straordinario di San Marino, sarà la figura centrale di questo evento, chiamato a moderare gli interventi. Barone, una vita dedicata alle telecomunicazioni e all’innovazione digitale, è una sorta di visionario, che già da anni si batte per azzerare il digital divide e che vede nella tecnologia un ponte, non un muro. La sua presenza non è un caso, ma il sigillo su un dialogo che cerca di non perdere l’anima, anche quando si parla di algoritmi e reti neurali. È l’uomo che, da Cerchiara di Calabria, ha saputo scalare i vertici del settore, diventando un punto di riferimento tra politica, industria e società.

A I e Fede: l’uomo al centro

Tra i relatori, spicca il nome di padre Alessandro Mantini, docente dell’Università Cattolica di Roma. Sacerdote e ingegnere, Mantini incarna il perfetto anello di congiunzione tra le due anime del meeting: quella della fede e quella della scienza. Ha studiato ingegneria elettronica e ha sviluppato il primo Naso Elettronico. Si è poi laureato in teologia dogmatica e ha approfondito l’Intelligenza Artificiale nelle sue applicazioni tecniche ed etiche. L’intervento di Mantini sull’Intelligenza Artificiale, dunque, non sarà un’arida disamina tecnica, ma una riflessione profonda che parte dall’uomo, dalla sua etica e dalla sua dignità, valori che l’ingegnere-sacerdote ha sempre messo al centro della sua attività, dall’insegnamento alla sua esperienza come cappellano ospedaliero.

Il meeting: un programma intenso

L’evento si terrà sabato 27 settembre 2025 presso Casalbiancaneve, negli Altipiani di Arcinazzo. Si parte alle 9:30 con un caffè di benvenuto, per poi entrare nel vivo dei lavori alle 10:00. La giornata sarà un susseguirsi di relazioni e dibattiti, con il professor Francesco Motto dell’Università Pontificia Salesiana, e il professor Aimable Musoni della stessa università. L’approfondimento sarà guidato dal motto “Dilexit nos Rerum Novarum Fratelli tutti”, un chiaro richiamo alle encicliche che affrontano le sfide sociali ed economiche del nostro tempo. Si concluderà il tutto con la Santa Messa alle 17:15, a suggellare l’armonia tra i diversi saperi. Un appuntamento imperdibile per chi cerca di capire come orientarsi in un mondo che cambia a una velocità vertiginosa, senza perdere la bussola dell’umanità.