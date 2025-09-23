Assicurazioni Generali ottiene un’importante promozione da parte di Fitch Ratings. L’agenzia ha alzato il rating di solidità finanziaria (IFS) di Generali a ‘AA-‘ da ‘A+’, portando anche l’Issuer Default Rating (IDR) a lungo termine a ‘A+’ da ‘A’. L’outlook resta stabile, a conferma di una visione positiva e duratura. La decisione è il risultato diretto dell’upgrade del rating sovrano dell’Italia a ‘BBB+’ e del costante lavoro di Generali nel ridurre la propria esposizione al debito pubblico italiano.

Le tre ragioni della promozione

Fitch basa il suo giudizio su tre pilastri fondamentali: il profilo aziendale molto forte, la capitalizzazione e la leva finanziaria molto solide e la performance operativa robusta. Un ruolo chiave è stato giocato dalla riduzione dell’esposizione ai BTP. Alla fine del primo semestre 2025, il portafoglio di titoli di stato italiani si attestava a 35 miliardi di euro, in calo rispetto ai 39 miliardi di fine 2024. Questo calo riduce il rischio di concentrazione, un fattore che Fitch valuta positivamente. La percentuale di asset rischiosi sul capitale è scesa dal 81% al 73%, un dato che riflette il minor rischio associato all’upgrade del debito italiano.

Capitali e redditività ai massimi livelli

La solidità patrimoniale del Leone di Trieste è un altro punto di forza. Il Solvency II ratio ha raggiunto il 212% a metà 2025, superando il 210% di fine 2024. Anche la leva finanziaria (FLR) calcolata da Fitch si conferma bassa, al 17% a fine 2024. Questi dati posizionano Generali in una condizione di grande forza rispetto ai suoi concorrenti, e l’agenzia prevede che il capitale rimanga solido anche nel medio termine.

Sul fronte dei risultati, Generali ha dimostrato una performance operativa molto forte. L’utile operativo, calcolato secondo lo standard IFRS 17, è cresciuto a 7,3 miliardi di euro nel 2024 (contro 6,7 miliardi nel 2023), spinto da una performance eccezionale nel segmento non-vita. Il combined ratio, indicatore chiave di redditività, è migliorato al 92% nel 2024 dal 92,8% dell’anno precedente. Anche il Return on Equity (ROE) del 12,5% è giudicato molto forte da Fitch, che si aspetta risultati simili per il 2025.