L’intelligenza artificiale entra nel mondo della creazione di contenuti con una nuova piattaforma unificata. Genisoft Web ha annunciato oggi il lancio di FexaAI, una soluzione pensata per ottimizzare la produzione di testo, immagini e codice in un unico ambiente di lavoro. La piattaforma è stata progettata per rispondere all’esigenza crescente di produttività e coerenza, rivolgendosi in particolare a marketer, editori e sviluppatori.

FexaAI, una piattaforma per la creazione di contenuti

L’obiettivo dichiarato di FexaAI è quello di accelerare il ciclo di vita dei contenuti, riducendo i passaggi dall’ideazione alla pubblicazione. La piattaforma si distingue per la sua capacità di centralizzare le attività creative, riducendo la necessità di passare da uno strumento all’altro. L’interfaccia, descritta come “pulita”, integra generatori specializzati e funzionalità collaborative, pensate per mantenere un tono di voce coerente su tutti i canali.

Funzionalità e casi d’uso

Tra le funzionalità principali spiccano il Generatore AI per la produzione di articoli, immagini, snippet di codice e bozze. La piattaforma offre anche la possibilità di creare template personalizzati per garantire la coerenza del brand, oltre al supporto per la creazione di contenuti multilingue. Un pannello di controllo per “attività e utilizzo” fornisce analytics di base per monitorare l’efficacia dei contenuti e il tempo risparmiato dai team.

Le applicazioni pratiche sono diverse:

Marketing & SEO : la piattaforma permette di trasformare i brief in bozze, generare varianti per titoli e meta-descrizioni, e mantenere una coerenza di tono tra blog e landing page.

: la piattaforma permette di trasformare i brief in bozze, generare varianti per titoli e meta-descrizioni, e mantenere una coerenza di tono tra blog e landing page. Social media : FexaAI facilita la produzione di post, didascalie e contenuti multi-formato, assicurando un messaggio coerente.

: FexaAI facilita la produzione di post, didascalie e contenuti multi-formato, assicurando un messaggio coerente. Prodotto & Ingegneria : gli sviluppatori possono creare bozze di codice e funzioni di supporto per accelerare la documentazione.

: gli sviluppatori possono creare bozze di codice e funzioni di supporto per accelerare la documentazione. Agenzie & Creativi: lo strumento consente di creare librerie di template per i clienti, standardizzando i risultati e riducendo i cicli di revisione.

Il commento dell’azienda

Lefi Abdelmonem, fondatore di Genisoft Web, ha commentato il lancio: “I team non hanno bisogno dell’ennesimo silo: hanno bisogno di un unico luogo in cui le idee diventino rapidamente contenuti pubblicabili. Con FexaAI, ci siamo concentrati su velocità e qualità nel mondo reale: una suite che gestisce il lavoro più pesante senza ostacolare la creatività.”