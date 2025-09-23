Eni e Commonwealth Fusion Systems (CFS) siglano un accordo rivoluzionario che proietta la partnership strategica tra le due aziende verso la commercializzazione dell’energia da fusione. Con un Power Purchase Agreement (PPA) del valore di oltre 1 miliardo di dollari, Eni si impegna ad acquistare l’elettricità decarbonizzata prodotta dal futuro impianto di fusione nucleare di CFS, l’impianto ARC da 400 MW in Virginia, USA. La connessione alla rete è prevista per l’inizio del prossimo decennio.

Un Patto per il Futuro Energetico

L’intesa rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due realtà, con Eni che si conferma un pioniere nel sostegno alla tecnologia della fusione nucleare, in cui ha investito per la prima volta nel 2018, diventando un azionista strategico. Questo è il secondo accordo di fornitura di energia che CFS ha firmato in appena tre mesi per la sua prima centrale a fusione su scala industriale, a riprova del crescente interesse e della credibilità del progetto.

“L’accordo con Eni dimostra ancora una volta l’importanza dell’impiego dell’energia da fusione sulla rete elettrica,” ha dichiarato Bob Mumgaard, Co-fondatore e CEO di CFS. “Avere Eni, che ha contribuito al nostro sviluppo fin dall’inizio, come acquirente dell’energia che intendiamo produrre in Virginia, è una grande dimostrazione di fiducia. La nostra energia da fusione attrae clienti di diverso tipo in tutto il mondo, dagli hyperscaler ai leader tradizionali del settore energetico, grazie alla promessa di un’energia pulita e pressoché illimitata.”

La Fusione da Prospettiva a Realtà Industriale

L’accordo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di industrializzazione dell’energia da fusione. Eni, che ha già supportato CFS attraverso un Accordo di Cooperazione nel 2023, offre il proprio know-how tecnologico e operativo per accelerare lo sviluppo del progetto.

Claudio Descalzi, nella foto, Amministratore Delegato di Eni, ha commentato: “Questa collaborazione strategica, con un impegno tangibile per l’acquisto di energia da fusione, segna un momento di svolta in cui la fusione diventa una prospettiva industriale effettiva. Eni è impegnata a consolidare la collaborazione con CFS tramite il proprio know-how tecnologico, sin da quando ha investito in CFS nel 2018. In un contesto come quello attuale di crescente domanda di energia, Eni sostiene lo sviluppo dell’energia da fusione come nuovo paradigma energetico in grado di produrre energia pulita, sicura e virtualmente inesauribile. Questa partnership internazionale conferma il nostro impegno a rendere l’energia da fusione una realtà, promuovendone l’industrializzazione per un futuro energetico più sostenibile”.

Il Percorso di CFS verso la Commercializzazione

Il PPA arriva dopo il successo del round di finanziamento di Serie B2 di CFS da 863 milioni di dollari, in cui Eni ha ulteriormente incrementato il proprio investimento. La fiducia si basa sui progressi tangibili di CFS, inclusi i recenti sviluppi nei magneti superconduttori ad alta temperatura e l’accelerazione nella costruzione del dimostratore di fusione SPARC a Devens, Massachusetts.