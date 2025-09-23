È stato rinnovato per un ulteriore anno il contratto di solidarietà presso lo stabilimento Electrolux di Cerreto D’Esi (Ancona). Questo ammortizzatore sociale prevede turni di lavoro di sei ore, ciò che permette di congelare i 13 esuberi attualmente presenti nello stabilimento. Inizialmente, erano 18 i dipendenti coinvolti, ma cinque hanno scelto di aderire a un’uscita incentivata proposta dalla multinazionale svedese.

La proroga del contratto tra azienda e sindacati è stata motivata anche dalle previsioni di un calo della produzione per il 2025. Nonostante il mercato europeo degli elettrodomestici abbia vissuto un trend negativo negli ultimi tre anni, nella prima parte del 2025 si è assistito a una stabilizzazione, seppur a livelli moderati.

Fim, Fiom e Uilm hanno sottolineato che l’Ebit di Electrolux mostra una lieve ripresa, sebbene resti ancora inferiore ai dati pre-crisi, mentre il flusso di cassa continua a essere negativo. Un comunicato congiunto delle sigle sindacali evidenzia inoltre che, per l’anno in corso, i volumi di produzione sono generalmente superiori alle aspettative, ad eccezione di Cerreto D’Esi.

Le previsioni preliminari per il 2026 indicano un incremento della produzione quasi ovunque, fatta eccezione per lo stabilimento di Susegana (Treviso).

Oltre a proseguire il dialogo con Electrolux nei confronti sindacali, i rappresentanti dei lavoratori intendono sollecitare il MIMIT a convocare un tavolo di settore. L’obiettivo è quello di discutere e proporre misure concrete in grado di sostenere e rilanciare la produzione di elettrodomestici in Italia.