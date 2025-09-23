Vincenzo De Luca ha inaugurato il cantiere per il nuovo ospedale di Sessa Aurunca, un investimento da 110 milioni di euro che servirà un bacino di oltre 80.000 persone. Il presidente ha sottolineato l’importanza di un’opera pubblica realizzata in un’area periferica come Sessa Aurunca, lontana da Napoli, e ha voluto evidenziare l’uguaglianza tra i cittadini della regione, da Napoli a Salerno, fino a Sessa Aurunca e Mondragone.

Successivamente, De Luca si è recato alla sede di Air Campania a Caserta per presentare venti nuovi autobus recentemente acquisiti dall’azienda e ha confermato la realizzazione dell’Autostazione con annesso museo della Canapa e centro commerciale, situata davanti alla Reggia di Caserta.

Riflessioni di natura politica hanno accompagnato gli interventi del presidente della giunta regionale campana. De Luca ha espresso il suo disappunto per l’impossibilità di candidarsi per un terzo mandato, ma ha assicurato di restare vigile e attento alla situazione regionale, citando come modello la lunga esperienza politica di Ciriaco De Mita e Giorgio Napolitano. Ha ricordato inoltre come bastino “due mesi di amministrazione carnevalesca” per far precipitare la Regione nuovamente sotto la soglia di dignità in cui si trovava prima del suo insediamento.

Vincenzo De Luca ha dichiarato:

«Sono dispiaciuto per non poter svolgere un terzo mandato, questo mi pesa. Però state attenti a non comportarvi in modo irresponsabile. Io ci sarò, l’ho detto più volte: seguirò con attenzione, perché la Campania merita rispetto e dignità.»

Durante il suo discorso, ha criticato la crisi identitaria e la mancanza di valori nella politica locale, rimarcando che “la politica deve avere dignità, trasmettere valori e insegnare ai giovani la libertà, la solidarietà e il rispetto verso gli anziani”.

Le critiche di De Luca al centrodestra

Non sono mancate aspre critiche rivolte al centrodestra, definito da De Luca come “una coalizione divisa e frammentata” senza una chiara leadership per le imminenti elezioni regionali. Presente all’evento anche la senatrice casertana di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga, a cui il presidente si è rivolto ironicamente per richiedere aggiornamenti sulla scelta del candidato del centrodestra.

Vincenzo De Luca ha affermato:

«Avete novità sul candidato del centrodestra? Tenetemi aggiornato, perché le elezioni si avvicinano. Un centrodestra forte e moderno è importante per la democrazia, perché il confronto politico è fondamentale. Ma qui non c’è niente di tutto ciò: è solo una coalizione di frammenti senza una guida chiara.»

Queste dichiarazioni mettono in evidenza la tensione e il clima di incertezza nella politica regionale campana, in un momento in cui l’attenzione è rivolta alle prossime consultazioni elettorali e al futuro della governance territoriale.

L’8 ottobre sarà trattato al Tar della Campania il ricorso presentato dalla Regione contro il ministero della Salute, relativo alla decisione del 4 agosto scorso di mantenere la regione sottoposta al piano di rientro dal debito sanitario. Il presidente della Regione ha definito tale misura come un vero e proprio ricatto politico, aggiungendo che si sta considerando la possibilità di denunciare per concussione il dirigente del ministero della Sanità responsabile, lamentando il tono poco collaborativo tenuto durante i confronti.

Secondo il presidente De Luca, il permanere nel piano di rientro limita la Regione ad utilizzare esclusivamente le risorse del fondo sanitario nazionale, impedendo l’impiego di altri fondi disponibili in bilancio. Questo comporta una riduzione di circa 200 milioni di euro erogati dallo Stato, proprio in virtù della condizione di permanenza nel piano.

Un impatto significativo si registra anche sul personale sanitario: mancano all’appello 15mila tra medici e infermieri, con un rapporto di 10,9 operatori ogni 1000 abitanti, contro i 18 della Emilia-Romagna. Questa disparità è stata definita dal presidente come una vera e propria vergogna.

Inoltre, De Luca ha comunicato di aver inoltrato un’ulteriore richiesta di proroga per i punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri, chiusi a giugno in seguito alla norma introdotta dal Governo.

Presentazione del nuovo treno metropolitano tra Piscinola e Aversa

Domani mattina il presidente Vincenzo De Luca sarà presente insieme al presidente di EAV, Umberto De Gregorio, alla presentazione del primo dei dieci nuovi treni CAF che entreranno in servizio sulla linea metropolitana che collega Piscinola ad Aversa. Questo evento rappresenta un importante segnale di rilancio per la tratta che unisce l’area nord di Napoli con la provincia di Caserta, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e i collegamenti nell’area metropolitana.