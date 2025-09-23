I temi affrontati oggi sono molteplici e di grande impatto: dal cambiamento climatico al ricambio generazionale, senza dimenticare la complessità burocratica e le difficoltà nella disponibilità di manodopera qualificata. In questo contesto, una questione particolarmente critica preoccupa l’intero comparto agricolo trentino: i tagli ai finanziamenti legati alla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) proposta a livello europeo. I rappresentanti del settore, ascoltati in terza commissione, hanno espresso una forte preoccupazione condivisa.

L’assessora provinciale Giulia Zanotelli ha introdotto il dibattito ribadendo con fermezza la posizione della giunta: è necessario respingere qualsiasi riduzione dei fondi destinati all’agricoltura e, al contempo, non accettare l’istituzione del Fondo unico previsto nella riforma. Zanotelli ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel dialogo con le realtà dell’arco alpino, con l’obiettivo di elaborare un documento che verrà presentato a Bruxelles. La giunta provinciale, ha precisato, sta agendo su molteplici fronti, impegnandosi sia sulla gestione della manodopera sia sulle questioni legate alle risorse idriche e alla promozione del settore agricolo.

Più fondi e credibilità per l’agricoltura trentina

Le associazioni di categoria hanno ribadito e approfondito questi concetti. Diego Coller di Confagricoltura ha lanciato un appello per un incremento significativo delle risorse e della credibilità della Politica Agricola Comune: «È indispensabile rilanciare gli investimenti perché il settore sta subendo le conseguenze di scelte politiche errate e i giovani imprenditori agricoli sono sempre meno». Inoltre, Coller ha evidenziato il ruolo centrale che l’agricoltura e l’indotto collegato rivestono per l’economia del Trentino.

Gianluca Barbacovi, in rappresentanza di Coldiretti, ha preso posizione con decisione contro l’introduzione del Fondo unico, mettendo in guardia sui problemi operativi che questo potrebbe comportare.

Sostenibilità economica e salvaguardia del territorio

Coldiretti ha lanciato un appello diretto ai commissari europei, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso che vada oltre le differenze politiche. La priorità deve essere la sostenibilità economica delle aziende agricole e la protezione di migliaia di famiglie che contribuiscono a mantenere il territorio curato e attrattivo.

Il settore agricolo trentino, con le sue specificità legate all’arco alpino, rappresenta un equilibrio delicato che richiede attenzione particolare nelle politiche comunitarie. La mancanza di risorse adeguate rischia di mettere a repentaglio non soltanto la produttività ma anche la vitalità delle comunità rurali e la tutela ambientale di ampie aree montane.

Implicazioni e prospettive per il futuro

La revisione della Politica Agricola Comune è un passaggio cruciale per il futuro dell’agricoltura europea, con ripercussioni dirette sulla gestione delle risorse, sull’innovazione e sulla capacità di attrarre nuove generazioni verso questa attività. La posizione espressa dal Trentino mira a garantire che la riforma tenga conto delle peculiarità locali e dell’importanza strategica dell’agricoltura alpina.

In questo quadro, l’interazione tra istituzioni provinciali, associazioni di categoria e rappresentanze europee sarà determinante per definire una strategia che possa assicurare la sopravvivenza e la crescita di un settore vitale per l’economia regionale e nazionale.

Secondo il presidente di Coldiretti, sarebbe preferibile disporre di fondi dedicati per assicurare una programmazione specifica e mirata. Ha inoltre sottolineato come siano necessari “fondi incentivanti” per attrarre i giovani verso il settore agricolo. Ha ribadito l’importanza di affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico, ricordando che la Politica Agricola Comune (PAC) ha rappresentato uno strumento cruciale in questo ambito.

Paolo Calovi, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, ha precisato che le risorse a disposizione sono tuttavia in diminuzione. «Siamo preoccupati — ha dichiarato — soprattutto perché questa diminuzione avviene in un contesto di instabilità e precarietà». Ha evidenziato come le imprese agricole siano sotto pressione a causa dell’aumento dei costi di produzione, mentre le richieste di sostenibilità ambientale e il carico burocratico diventano sempre più gravosi e onerosi.

Nel caso dell’agricoltura di montagna, ha aggiunto il presidente di CIA, sarebbero necessari interventi specifici, adattati alle caratteristiche del territorio, oltre a una gestione dedicata e una maggiore autonomia operativa per le realtà locali.

L’appello di Coldiretti

Il messaggio rivolto ai commissari da Paolo Calovi è stato chiaro: «Serve un’azione unitaria, al di là delle differenze politiche. In gioco c’è la sostenibilità economica e la sopravvivenza di migliaia di famiglie che curano e valorizzano il territorio».

Giacomo Broch, presidente della Federazione Allevatori, ha inoltre chiesto di valorizzare l’autonomia locale: «Il Trentino deve saper interpretare appieno la propria autonomia amministrativa. Sono preoccupato per un progressivo abbandono degli alpeggi: occorre individuare strumenti efficaci per invertire questa tendenza, poiché le malghe rappresentano un patrimonio fondamentale».

Broch ha espresso anche forte preoccupazione per l’eccessivo carico burocratico definendolo «una vera follia, che dimostra quanto la politica statale sia distante dalle esigenze concrete dell’agricoltura di montagna».

L’europarlamentare Herbert Dorfmann ha condiviso le preoccupazioni in particolare riguardo alla riduzione delle risorse, delineando ai commissari un quadro aggiornato a livello europeo e tracciando possibili scenari futuri per il settore agricolo.