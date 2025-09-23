Il Napoli si conferma la squadra da battere in Serie A. Con quattro vittorie in altrettante partite, la squadra partenopea non solo mantiene la vetta della classifica, ma consolida anche la sua posizione di grande favorita per lo scudetto. Le quote dei bookmaker riflettono questo andamento, con una significativa “fuga” in avanti che accredita la squadra di Antonio Conte per la conquista di un secondo titolo consecutivo.

Napoli in fuga nelle quote scudetto

I numeri forniti da Agipronews non lasciano spazio a dubbi. La quota per il quinto scudetto del Napoli, offerta a 2,05 solo una settimana fa, è scesa ora a 1,90 su Snai e 1,96 su 888sport, segno della crescente fiducia degli scommettitori e degli analisti nel potenziale della squadra. Questo calo delle quote sottolinea come la marcia trionfale del Napoli stia riscrivendo gli scenari di inizio stagione.

Le inseguitrici: Inter in ascesa, Juventus scivola

La concorrenza, intanto, si riorganizza. Alle spalle del Napoli, l’Inter di Cristian Chivu si posiziona come la principale antagonista, balzando al secondo posto nelle quote a 5,50, dopo la vittoria contro il Sassuolo. La Juventus, che solo sette giorni fa era la seconda forza per i bookie a 5,80, scivola al quarto posto a 7 dopo il pareggio in trasferta contro l’Hellas Verona. Il podio delle favorite è completato dal Milan di Massimiliano Allegri, che si attesta a 6 dopo aver dominato a Udine. La Roma, infine, resta più staccata, a 12, nonostante la vittoria nel derby.