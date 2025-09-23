Le borse asiatiche hanno registrato una contrazione nei volumi a causa della chiusura per festività del mercato di Tokyo, in occasione dell’Equinozio d’autunno. I listini regionali hanno mostrato andamenti divergenti: positivi i mercati di Taiwan (+1,42%), Seul (+0,51%) e Sydney (+0,4%), mentre quelli di Hong Kong (-0,95%), Shanghai (-0,77%), Mumbai (-0,35%) e Singapore (+0,04%) hanno continuato a scambiare con dinamiche meno favorevoli.

Le contrattazioni future in Europa e negli Stati Uniti appaiono positive, in attesa degli interventi previsti oggi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che incontrerà l’omologo argentino Javier Milei, e del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in vista della divulgazione delle nuove proiezioni economiche della banca centrale americana.

Il settore farmaceutico affronta forti pressioni dopo le dichiarazioni di Trump sui presunti legami fra autismo e vaccini, oltre all’attenzione sull’assunzione del noto antidolorifico Tylenol da parte di donne in gravidanza. Tra i più penalizzati vi sono i produttori cinesi del principio attivo di questo farmaco, come la società Zhejiang Pharmaceutical, che ha subito una flessione del 4,24% a Shanghai.