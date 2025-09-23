Il dibattito attorno al Monumento alla Vittoria continua a essere acceso. Dopo che nel 2019 si sono verificati diversi crolli nel frontone, il Ministero ha destinato fondi per il restauro dell’arco ideato dall’architetto e urbanista Marcello Piacentini nel 1928. Questa decisione ha provocato la reazione dei secessionisti di Süd-Tiroler Freiheit, i quali hanno nuovamente chiesto la rimozione del monumento.

In questo contesto, un fotomontaggio creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale ha rappresentato l’aspirazione della destra sudtirolese: il dirigente di StF, Werner Thaler, ha diffuso un’immagine che mostra ruspe e operai intenti a demolire il monumento su cui compare la scritta controversa «Siamo venuti a insegnare la lingua, le leggi e le arti a questo popolo di barbari».

Botta e risposta

Werner Thaler ha condannato con durezza la presenza del monumento nel cuore della città, definendolo:

«Scandaloso che nel 2025 ci sia ancora un monumento fascista, simbolo di divisione e di offesa per la popolazione di lingua tedesca».

Thaler ha inoltre accusato l’assessore al Patrimonio, Christian Bianchi, di sostenere l’eredità del fascismo.

Il diretto interessato ha risposto in modo netto, definendo le azioni di Süd-Tiroler Freiheit come provocazioni anti-italiane sistematiche:

«Alcuni continuano a diffondere odio, rischiando di alimentare una nuova generazione che nutre avversione verso gli italiani. Chiedere la demolizione del monumento rappresenta un’offesa alla storia di questa terra. Oggi il Monumento, grazie a un processo di musealizzazione, è divenuto un punto di riflessione e consapevolezza storica e non un elemento di divisione».

La posizione dei Verdi

La questione suscita divisioni anche all’interno del Movimento Verde. Il consigliere comunale di Appiano, Felix von Wohlgemuth, sostiene che:

«Il monumento non è stato reinterpretato e continua a essere un simbolo che divide, una mancanza di rispetto verso le vittime del fascismo. Non è accettabile che in Alto Adige vi siano ancora sostenitori di questa memoria».

D’altra parte, la consigliera provinciale Brigitte Foppa propone una visione differente:

«Il monumento rappresenta una testimonianza storica dell’oppressione fascista che non deve essere dimenticata o cancellata, ma piuttosto adeguatamente contestualizzata e spiegata alle nuove generazioni».