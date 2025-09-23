Per il prossimo 4 ottobre, il Parco Nazionale della Maiella, riconosciuto Geoparco UNESCO, celebra la Giornata Internazionale della Geodiversità con un programma dedicato alla scoperta del patrimonio naturale e storico. L’evento, promosso in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e i comuni di Lettomanoppello e Scafa, si inserisce nel tema globale “One Earth, Many Stories”.

Un’escursione tra miniere e storia

La giornata prende il via alle ore 9:30 a Lettomanoppello, in Piazza Umberto I. I partecipanti intraprenderanno un’escursione sul “Sentiero dei minatori C6”, l’unico percorso minerario in Abruzzo. Un’immersione nella storia industriale del territorio, con la visita alla Miniera di Santa Liberata, attiva tra la fine del Settecento e gli anni ’90 del Novecento per l’estrazione di roccia asfaltica e bituminosa. Un percorso di 2,8 km con una difficoltà di tipo E e una durata di circa tre ore. Il trekking si configura come un viaggio nel tempo, esplorando la geologia e l’archeologia industriale del luogo.

Arte e natura nel cuore del borgo

Dopo il pranzo al sacco, le attività riprendono alle 14:00 con un trekking urbano a Lettomanoppello. La seconda parte della giornata è dedicata alla scoperta delle installazioni artistiche “Pietrales”, opere realizzate da scultori internazionali nel corso degli anni e posizionate nel centro storico del paese, un esempio di come l’arte possa dialogare con l’identità geologica del territorio. Successivamente, alle 15:00, l’attenzione si sposta al Parco del Lavino nel comune di Scafa. Qui i visitatori potranno ammirare le sorgenti sulfuree, note per i colori azzurro e turchese delle acque, risultato della loro composizione minerale. Un’occasione per esplorare la biodiversità locale e osservare l’antico Mulino Farnese del Seicento. Il termine delle attività è previsto per le 16:30.

Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento a strati e calzature idonee per i percorsi montani, indispensabili per affrontare al meglio la giornata.