Un nuovo polo d’eccellenza per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) apre nel cuore di Roma, in via Giovanni Maria Lancisi, 27. La clinica, parte del gruppo Ivirma Global, si posiziona come la più tecnologicamente avanzata d’Italia, puntando a rispondere a una domanda in forte crescita, soprattutto nel Lazio, seconda regione per numero di cicli di PMA di II e III livello.

PMA, un mercato in crescita che contribuisce alla natalità

Il fenomeno dell’infertilità tocca il 15% delle coppie e la richiesta di trattamenti di PMA è in costante aumento. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel 2022 le procedure di PMA hanno portato alla nascita di oltre 16.700 bambini, il 4,3% di tutti i nati in Italia in quell’anno. Un dato che evidenzia il contributo cruciale di queste tecniche alla demografia del Paese, a fronte di un calo della natalità che non si arresta.

Dal 2021 al 2024, i centri Ivi in Italia hanno seguito oltre 4.300 coppie, portando alla nascita di più di 2.600 bambini, con un tasso di successo di due coppie su tre. Particolarmente significativa l’incidenza di gemellarità, inferiore all’1%, a testimonianza della sicurezza dei trattamenti. In forte crescita anche la preservazione della fertilità, aumentata di quasi il 200% tra il 2021 e il 2024.

La tecnologia al servizio del futuro

La nuova clinica romana di Ivi è stata progettata per essere “la clinica tecnologicamente più avanzata d’Italia”, come sottolinea il dottor Francesco Gebbia, direttore di Ivi Roma. Tra le innovazioni spiccano:

Un sistema di monitoraggio continuo e capillare che controlla, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tutti i parametri ambientali critici per ovociti, spermatozoi ed embrioni.

Cappe chiuse che proteggono gameti ed embrioni da contaminazioni esterne.

Un elevato numero di incubatori individuali per ogni paziente, collegati a un sistema Witness con chip RFID per la tracciabilità digitale.

EmbryoScope, un incubatore con tecnologia time-lapse e intelligenza artificiale che riduce il numero di trasferimenti embrionali necessari.

che riduce il numero di trasferimenti embrionali necessari. La possibilità di sottoporsi al trattamento Preserva AI, che fornisce un report personalizzato sulla qualità dei gameti crioconservati.

Il Lazio, un polo di riferimento per la PMA in Italia

Con 13.730 cicli eseguiti nel 2022, il Lazio si posiziona al secondo posto in Italia per numero di cicli di II e III livello, subito dopo la Lombardia. In soli sei anni, il numero di coppie trattate è aumentato del 63% e i nati vivi da queste tecniche sono raddoppiati. Questo trend sottolinea la centralità della regione nel panorama nazionale della PMA e la crescente domanda di servizi all’avanguardia.

“Dopo dieci anni di presenza in Italia e quattro anni di piena operatività con trattamenti di secondo e terzo livello nella sede del Casilino”, ha commentato il professor Antonio Pellicer, fondatore di Ivi, “abbiamo voluto realizzare un progetto ambizioso: una clinica interamente costruita attorno al paziente, capace di accogliere quasi il doppio delle persone rispetto a prima e dotata delle più moderne tecnologie, senza eguali nel panorama nazionale”.

Il dottor Francesco Gebbia ha aggiunto: “Ogni progresso in questo ambito non ha significato soltanto un incremento delle probabilità di successo per i pazienti, ma anche una riduzione dei rischi per la salute della donna e del nascituro… Abbiamo reso la sede di Roma la clinica tecnologicamente più avanzata d’Italia, dotandola di un laboratorio progettato per evitare qualunque interferenza o sovrapposizione tra le attività”.