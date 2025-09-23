A dieci anni dall’Esposizione Universale, il dibattito sui temi lanciati da Expo 2015 è più vivo che mai. Rappresentanti di accademia, scienza e impresa si sono riuniti a Milano, su iniziativa di Federalimentare, per l’evento “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità“. L’incontro ha confermato un punto centrale: i temi legati a nutrizione, salute, sostenibilità e sicurezza alimentare, non sono rimasti una parentesi temporanea ma sono diventati pilastri strategici per il futuro.

Un’eredità tangibile e culturale

Il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, ha sottolineato come l’evento non sia stato solo un’esposizione, ma “un progetto globale che ha inciso sulla sicurezza alimentare, la sostenibilità e la salute, diventando punto cardine dell’agenda europea e delle Nazioni Unite”. Mascarino ha poi aggiunto che Expo ha lasciato a Milano e all’Italia un’eredità duratura in termini di indotto, turismo, infrastrutture e “una svolta decisiva per il settore agroalimentare”.

Anche l’europarlamentare Letizia Moratti ha confermato l’attualità dei temi, affermando che il filo conduttore “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è oggi più che mai cruciale a causa di “cambiamenti climatici, disuguaglianze e spreco di cibo”. Per l’ex sindaco di Milano, l’eredità di Expo è “non solo materiale, sul piano turistico e infrastrutturale, ma anche culturale, con progetti legati a educazione alimentare, tutela ambientale e salute”.

Dalla scienza un monito sull’obesità

Il mondo scientifico ha portato una visione critica e concreta. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, ha evidenziato come Expo abbia contribuito a sviluppare l’idea del cibo come “insieme di componenti chimici che incidono sulla salute”, un concetto che ha portato alla nascita dell’IIPH, Italian Institute for Planetary Health. Più allarmante il commento di Michele Carruba, direttore del Centro studi e ricerche sull’obesità della Statale di Milano, che ha definito Expo “un’operazione culturale che ha cambiato la riflessione sul rapporto tra nutrizione, salute ed economia”, ma ha lanciato un avvertimento: “Oggi l’OMS indica l’obesità come il problema più urgente del nostro tempo, con più morti per eccesso che per difetto di cibo. Se non interveniamo, rischiamo che una generazione viva meno della precedente”.

Sostenibilità, un vantaggio competitivo per le imprese

Il confronto ha anche esplorato l’impatto di Expo sul mondo imprenditoriale. Angelo Riccaboni, docente all’Università di Siena, ha ribadito come l’evento abbia “portato i temi agroalimentari a livello globale” e come oggi sia necessaria “una visione olistica che integri sociale, economico e ambientale”. Per le imprese italiane, ha aggiunto, “la sostenibilità è un vantaggio competitivo e una concreta convenienza, soprattutto per le piccole e medie imprese”. Questa visione è stata confermata da Luigi Galimberti, presidente di ToSeed Partners, che ha raccontato come Expo lo abbia ispirato a immaginare “un’agricoltura capace di produrre di più consumando meno”, un’idea che si è tradotta in progetti fruttuosi.