In questo anno finanziario, Vincenzo Zucchi ha registrato una contrazione significativa, con ricavi e redditività in calo rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, l’indebitamento finanziario netto è stato ridotto, e l’azienda ha espresso fiducia nel presupposto della continuità aziendale.

Zucchi, conti in calo nel 2024

La società tessile Vincenzo Zucchi, quotata su Euronext Milan, ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato consolidato di 97,5 milioni di euro, in calo del 25,2% rispetto ai 130,3 milioni del 2023. La diminuzione è principalmente dovuta alla crisi internazionale e, soprattutto, alla conclusione del contratto di vendita della controllata Descamps con un cliente della grande distribuzione.

Indebitamento in calo e dichiarazioni degli amministratori

Anche la redditività ha risentito del contesto: l’EBITDA-ADJ si è attestato a 14 milioni di euro (contro i 22,1 milioni del 2023), mentre il risultato operativo (EBIT) è risultato negativo per 1,4 milioni di euro (era positivo per 7,3 milioni). La perdita netta d’esercizio è stata di 4,6 milioni di euro, rispetto all’utile di 2,9 milioni del 2023.

A fronte del calo di ricavi e utili, l’azienda ha però ridotto il proprio indebitamento finanziario netto, sceso a 38,5 milioni di euro a fine 2024 dai 40,8 milioni del 2023, con una diminuzione di 2,3 milioni.

Gli amministratori di Zucchi si sono pronunciati positivamente sulla situazione futura dell’azienda, “ritengono di disporre delle risorse finanziarie sufficienti e necessarie per continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, che tuttavia si fonda su una serie di valutazioni circa la prevedibilità e sostenibilità delle condizioni operative e finanziarie nei prossimi dodici mesi, ossia, in particolare, la stabilità dei margini e dei costi rispetto agli ultimi dodici mesi e la stabilizzazione dei ricavi nei prossimi 6 mesi in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso ed un recupero degli stessi a partire dall’inizio del 2026”.

Inoltre, hanno aggiunto che “eventuali scostamenti significativi e negativi rispetto alle assunzioni sopra indicate, in particolare qualora si dovessero verificare condizioni avverse di mercato, tensioni nella supply chain, ritardi significativi nei flussi di incasso, oppure eventi straordinari o contenziosi con esiti non favorevoli, potrebbero compromettere la validità del presupposto della continuità aziendale“.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget 2025, il piano economico consolidato pluriennale e la relazione consolidata di sostenibilità. Infine, l’assemblea dei soci è stata convocata per il 31 ottobre 2025 per l’approvazione del bilancio e la nomina del nuovo CdA e del Collegio sindacale.