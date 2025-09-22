Nonostante l’Italia sia il paese con la popolazione più anziana all’interno dell’Unione Europea e che le zone rurali affrontino una crisi demografica particolarmente rilevante, il 27% dei produttori coinvolti nei Presìdi Slow Food ha meno di 40 anni. Il settore dei formaggi evidenzia il dato più significativo, con il 39% delle aziende gestite da giovani imprenditori.

Questi dati sono stati presentati a Cheese, la manifestazione che si svolge a Bra (in provincia di Cuneo), durante un approfondimento sullo stato di salute del progetto nato nel 2000, nel corso del Salone del Gusto di Torino, con 90 prodotti iniziali. Oggi, l’iniziativa conta circa 400 Presìdi e coinvolge oltre 2.200 produttori distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un’attenzione particolare alla tutela della biodiversità.

Lo studio è stato condotto grazie al contributo dell’azienda Guido Berlucchi e con il supporto scientifico delle Università di Torino e di Palermo. Nella ricerca sono stati analizzati 82 Presìdi italiani, utilizzando un metodo che valuta tre aspetti fondamentali: quello socio-culturale, ambientale ed economico.

Tra i 621 produttori esaminati, 213 sono donne. Un ambito di particolare interesse è quello del settore caseario, caratterizzato da una filiera chiusa che va dall’allevamento e gestione dei pascoli fino alla lavorazione del latte. Inoltre, è nato da questi Presìdi un progetto di solidarietà e impegno a favore della biodiversità che coinvolge produttori e ristoratori: l’Alleanza Slow Food dei Cuochi.

Il 56% dei produttori ha registrato un aumento nella redditività delle proprie produzioni, mentre in nessun caso è stata riscontrata una diminuzione. L’espansione dei mercati regionali e nazionali è stata favorita da una buona diversificazione, grazie a iniziative come eventi locali e nazionali, i Mercati della Terra, gruppi di acquisto solidale oltre a reti di ristoratori e negozi specializzati.

Inoltre, nel 67% dei casi i Presìdi contribuiscono alla conservazione di paesaggi rurali di pregio, includendo elementi come giardini, frutteti storici, piante secolari, sentieri e tratturi. Ciò è particolarmente evidente per i Presìdi caseari che, grazie al pascolo degli animali, favoriscono la salvaguardia e la gestione sostenibile dei paesaggi pratovi in zone montane e collinari di alta quota.

Più del 90% dei produttori ha ridotto l’uso di concimi chimici di sintesi, mentre oltre il 60% ha adottato pratiche di fertilizzazione organica, sottolineando un impegno importante verso metodi più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.