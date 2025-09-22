Secondo gli organizzatori, almeno tremila persone si stanno radunando fin dalle ore 10 al Varco 4 del porto di Trieste, teatro di una manifestazione promossa in occasione dello sciopero generale in sostegno alla causa palestinese.

Il sindacato Usb di Trieste, in una dichiarazione ufficiale, ha spiegato che questa mobilitazione nasce dall’appello lanciato dai portuali di Genova, che hanno già dimostrato con forza e dignità il loro rifiuto a essere complici di guerre e crudeltà. Questo appello ha trovato adesioni in tutta la nazione ed è atteso uno sciopero di grande portata, che coinvolgerà porti, industrie, trasporti, scuole e servizi pubblici.

Durante la manifestazione sono stati esposti diversi cartelli con slogan significativi; uno tra i più grandi riporta la frase “Sciopero generale, fermiamo l’orrore a Gaza, blocchiamo tutto”. Numerose sono anche le bandiere palestinesi e quelle con il simbolo dell’arcobaleno, rappresentativo della pace. Attualmente, i partecipanti si stanno organizzando per formare un corteo che raggiungerà un’altra zona della città.

I rappresentanti del Usb sottolineano inoltre che Trieste, città di confine e crocevia fondamentale per i traffici internazionali, non può restare insensibile di fronte a questa situazione. La sospensione delle attività portuali – spiegano – rappresenta un’azione diretta contro un nodo cruciale delle catene economiche che alimentano i conflitti, oltre a mettere in evidenza i pesanti costi sociali ricaduti sulle comunità locali.

Il sindacato ricorda ancora che il porto di Trieste è da tempo riconosciuto come uno dei principali canali commerciali anche verso Israele, e che attraverso trattative e collegamenti è divenuto punto di transito fondamentale per i traffici marittimi con lo Stato coinvolto nel massacro in Palestina.