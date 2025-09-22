Il gruppo dei candidati sarà formato principalmente da sindaci, amministratori locali, professionisti, sindacalisti, attivisti provenienti dal mondo associativo e figure rappresentative nei rispettivi territori, già attivamente impegnate nella politica quotidiana sia dentro che fuori le istituzioni. Questa scelta punta a valorizzare nuove energie e competenze, offrendo un ventaglio di esperienze radicate direttamente nelle comunità locali della Puglia.

Antonio Decaro ha dichiarato in una nota:

“Ritengo che il miglior contributo che posso offrire sia quello di creare opportunità per persone che non hanno avuto ancora l’occasione di confrontarsi con il governo regionale. L’esperienza di chi opera nel mondo professionale, territoriale, associativo o negli enti locali rappresenta un punto di vista innovativo e prezioso per guidare la Puglia nel futuro.”

Il candidato governatore ha poi aggiunto che l’obiettivo è quello di far emergere una nuova classe dirigente, un processo che si alimenta attraverso scelte consapevoli e azioni concrete. Pur riconoscendo l’importanza di personalità consolidate e apprezzate nei loro territori, ha sottolineato l’importanza di aprirsi a nuovi stimoli e idee.

Antonio Decaro ha spiegato:

“La propensione all’innovazione è rappresentata anche graficamente nel logo della lista: una rosa dei venti stilizzata inserita nella ‘o’ di Decaro. Questo simbolo richiama il viaggio e la scoperta di nuove esperienze, elementi fondamentali per la crescita della nostra regione.”

La lista “Decaro Presidente” sarà presente in tutte le province pugliesi, con l’intento di raccogliere un consenso ampio e radicato, offrendo un’alternativa fresca e dinamica per l’amministrazione regionale.