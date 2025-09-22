Matteo Salvini ha presentato a Pontida una linea politica caratterizzata da un equilibrio tra un richiamo pacifista e toni decisi su temi come immigrazione e sovranità nazionale. Il segretario della Lega ha annunciato una manifestazione nazionale per il 14 febbraio, illustrata come una difesa dei valori, dei diritti e della libertà occidentale, che coinvolgerà famiglie e amici in una grande mobilitazione di massa.

Riferendosi all’ex premier Silvio Berlusconi, definito un «gigante», Salvini ha sottolineato l’importanza di opporsi all’odio: «L’amore vince sempre sull’odio e sull’invidia». Accanto a questo, il leader ha ribadito un netto rifiuto alla partecipazione italiana in Ucraina, negando qualsiasi ipotesi di invio di soldati o aumento delle spese per il riarmo, e ha escluso con fermezza l’idea di un esercito comune europeo.

Parallelamente, i vice segretari Roberto Vannacci e Silvia Sardone hanno espresso posizioni molto incisive, in particolare riguardo alla gestione dell’immigrazione e al tema della remigrazione, che si afferma come un nuovo slogan centrale per il partito.

Vannacci ha messo in guardia contro l’ingresso incontrollato di stranieri nelle città italiane, associando tale fenomeno a episodi di criminalità come stupri, furti e rapine, e ha promosso la necessità di evitare il prevalere di quella che ha definito una «società meticcia».

Da parte sua, Sardone ha criticato duramente alcune componenti culturali, facendo riferimento ai «mao-mao con la barba lunga» e alle donne che si vestirebbero con abiti assimilati a «sacchi della spazzatura», evocando uno stile di comunicazione simile a quello usato negli anni scorsi dal politico Roberto Calderoli.

In un intervento che ha suscitato particolare attenzione, Vannacci ha paragonato il giuramento di Pontida, simbolo storico della Lega lombarda contro il Barbarossa, alla storia degli «eroi della Decima Mas», suggerendo che entrambi i capitoli andrebbero insegnati nelle scuole come esempi di impegno e valore patriottico.

La posizione sui temi dell’immigrazione

Il dibattito sulla politica migratoria rappresenta uno dei cardini dell’intervento alla manifestazione, evidenziando una strategia che punta su una retorica fortemente identitaria. La Lega si schiera per una linea che promuove la «remigrazione» come risposta strutturale alla questione degli stranieri presenti in Italia, indicando questa parola come un nuovo mantra per la comunità politica di riferimento.

Tale posizione si inserisce in un quadro politico più ampio, caratterizzato da tensioni sulle politiche europee in materia di immigrazione e sicurezza. Le dichiarazioni espresse durante l’evento di Pontida evidenziano, inoltre, una volontà di riaffermare valori tradizionali e confini nazionali, ponendo in primo piano la difesa della sovranità e delle risorse del Paese.

La scelta di collegare la manifestazione di febbraio con un appello all’unità familiare e comunitaria riflette un intento di aggregazione popolare in un contesto politico complesso, segnato da sfide interne ed esterne.

Matteo Salvini conferma la sua posizione, seppur utilizzando toni meno duri rispetto al passato: «Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare i controlli ai confini italiani, sempre che qualche magistrato con posizioni politiche diverse non ci blocchi. Il vero problema sono gli immigrati che rifiutano l’integrazione, e abbiamo il dovere di rimandarli nei loro paesi». Il leader della Lega evita di approfondire le presunte divisioni interne al partito tra sostenitori di Sandro Vannacci e oppositori, definendo queste divisioni come narrazioni fuorvianti provenienti da media poco obiettivi.

Salvini rilancia i temi centrali del suo programma: dal progetto del Ponte sullo Stretto, al contributo economico da richiedere alle banche, dalla sfida all’Unione Europea al tema della rottamazione delle normative obsolete. Conclude con un appello carico di enfasi: «Vi ringrazio per quello che siete, vi chiedo impegno e vi offro la mia vita e la mia libertà. Non dovete mai cambiare. Liberi, forti e senza paura, viva Pontida, viva la Lega, viva l’Italia!».

Nonostante la superficie disponibile a Pontida sia stata ridotta, la partecipazione fatica a raggiungere il pieno affollamento previsto. Sul palco si susseguono gli interventi dei principali esponenti del partito. Emergono differenze nette fra chi ricopre incarichi amministrativi e chi è impegnato nella battaglia politica. I governatori, dal Lombardia Attilio Fontana al Veneto Luca Zaia – che minaccia per la sua regione: «O il candidato presidente sarà della Lega o sarà un problema» – passando per Massimiliano Fedriga, sottolineano l’importanza dell’Autonomia e della libertà di azione, criticando duramente quella che definiscono la «palude romana».

In un clima politicamente più rassicurante – anche perché ormai da tre anni il centrodestra governa nella Capitale – interviene anche il ministro Roberto Calderoli. Egli garantisce che entro fine anno saranno formalizzate le intese relative alle prime quattro materie da trasferire alle Regioni, un passo atteso da lungo tempo nel dibattito sull’autonomia differenziata.

Accanto ai tradizionali interventi politici, si registra anche una presenza marcata di iniziative di proselitismo. Presso lo stand di Sandro Vannacci sono in vendita copie dei suoi libri e si raccolgono iscrizioni ai suoi Team, che secondo alcuni osservatori potrebbero diventare strumenti per ridisegnare gli equilibri interni al partito. Nel frattempo, ai gazebo della Lega lombarda viene promossa la sottoscrizione della «Carta della Lombardia», un documento elaborato da Massimiliano Romeo, segretario regionale e capogruppo al Senato, con l’obiettivo di radicare maggiormente il partito sui temi territoriali, offrendo una risposta alle tensioni ideologiche interne.

Un contributo simbolico arriva anche da Umberto Bossi, assente a questa edizione per la prima volta dal 2018, ma autore della firma sulla Carta. Dal suo domicilio a Gemonio, il fondatore della Lega dichiara:

«Da lombardo firmo e sottoscrivo con lo stesso spirito un impegno che non si spegne, che si rinnova continuamente e che continua a guidare la nostra battaglia».

Salvini ha altresì omaggiato Bossi dal palco, sottolineando l’importanza storica del suo ruolo nel consolidamento della Lega come forza politica.