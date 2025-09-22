«Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta…». Questo coro, chiaramente udibile dai presenti, si è levato dalla folla raccolta sotto il palco di Pontida. Sul palco si sono alternati i leader della Lega, circondati da una folla vivace, che a un certo punto si è fatta particolarmente esagitata. Secondo le accuse mosse nei confronti del partito di Matteo Salvini, questo episodio rappresenterebbe un’espressione razzista e ostile verso il Sud Italia.

Il primo a commentare aspramente l’accaduto è stato il segretario in pectore del Partito Democratico della Campania, Piero De Luca. Con il passare dei minuti, altri esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle hanno espresso la loro condanna. Tra questi, si è fatto sentire con fermezza anche Roberto Fico, candidato governatore del centrosinistra campano, che ha dichiarato senza esitazioni: «La Lega deve chiedere scusa ai campani».

L’episodio è avvenuto nella prima parte del pomeriggio di domenica, mentre le celebrazioni di Pontida erano ancora in corso e il popolo della Lega era riunito. De Luca jr ha sollevato quello che è stato definito il “caso politico” della giornata, affermando:

«Mentre da una parte la destra accusa in modo strumentale ed inaccettabile il mondo progressista di alimentare tensioni, dall’altra, a Pontida si assiste a un’indecente parata di ignoranza e intolleranza, alimentata e amplificata dai vertici della Lega».

Il deputato Pd e capogruppo in Commissione bicamerale per le questioni regionali ha poi aggiunto:

«Frasi riportate dagli organi di stampa come “più spiedo, meno kebab” e l’abominevole “Napoli è distrutta, Vesuvio erutta” non sono semplici provocazioni o uscite infelici, bensì veri e propri inni all’odio, all’intolleranza, al razzismo culturale e territoriale».

Prima che la questione degenerasse ulteriormente, la prima replica è arrivata dal deputato casertano della Lega, Gianpiero Zinzi, già consigliere regionale. Egli ha minimizzato l’accaduto, affermando che il prossimo anno inviteranno a Pontida tutta la famiglia De Luca. In particolare, ha rivolto l’invito a Piero De Luca, sottintendendo che così potrà rendersi conto del clima reale che si respira durante l’evento.

Questa polemica ha rapidamente riacceso il dibattito politico in Campania, coinvolgendo non soltanto esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle, ma anche attivisti e rappresentanti di Avs. Questi ultimi hanno chiesto chiarimenti e una presa di posizione netta da parte degli esponenti di spicco come De Luca jr, Sarracino, Costa e Borrelli.

Il dibattito, dunque, si è spostato dal canto e dagli applausi nelle piazze di Pontida alle aule politiche della Campania, dove si discutono le implicazioni di questi episodi che tendono a polarizzare sempre di più il confronto politico e sociale tra Nord e Sud Italia.

Il contesto politico e le conseguenze

Il raduno di Pontida è noto per rappresentare un momento di grande coesione interna per la Lega, ma anche per le sue controversie sui toni e le tematiche emerse negli anni. L’episodio descritto oggi si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra il Nord e il Sud d’Italia, dove questioni culturali, economiche e storiche vengono spesso strumentalizzate nel dibattito politico.

Gli attacchi rivolti a Napoli e al Vesuvio non rappresentano solo provocazioni retoriche ma incidono profondamente sulla percezione che le comunità del Sud hanno nei confronti delle forze politiche nazionali. Per questo, le richieste di chiarimento e di scuse pubbliche avanzate dal centrosinistra campano sottolineano la necessità di costruire un dialogo più rispettoso e inclusivo.

Inoltre, il confronto tra le forze politiche sulle responsabilità di quanto avvenuto contribuisce a definire le strategie in vista delle prossime elezioni regionali, in cui tutti i partiti cercano di capitalizzare consenso nel territorio campano.

Ruolo dei protagonisti e richieste di responsabilità

Piero De Luca, oltre a essere una figura chiave del Partito Democratico in Campania, si conferma tra i maggiori critici delle provocazioni provenienti dalla destra. La sua linea politica punta a denunciare tutti i segnali di intolleranza e a rivendicare il rispetto per il territorio e la sua gente.

L’invito a scuse pubbliche è visto come un passo imprescindibile per ristabilire un clima di dialogo concreto. Dal canto suo, Gianpiero Zinzi e altri esponenti della Lega tendono a minimizzare il fatto, proponendo un’apertura ai confronti familiari e politici, ma senza rinunciare al loro stile e alle tradizioni del partito.

Le tensioni generate dall’accaduto coinvolgono non solo i leader ma anche il tessuto sociale e culturale del territorio, ponendo al centro del dibattito il tema dell’identità e del rispetto reciproco all’interno dell’Italia unita.

La nostra è una celebrazione significativa, un momento in cui una comunità politica proveniente da tutta Italia si ritrova unita intorno al suo leader Matteo Salvini e alle identità territoriali distintive, pur condividendo battaglie comuni, soprattutto quella per la libertà di esprimere sempre le proprie opinioni.

Secondo Nicola Zinzi, si tratta principalmente di «opinioni» e quindi di una questione di «libertà» di parola. Inoltre, precisa: «Se fossero venuti quest’anno, avrebbero notato che i cori cui fa riferimento Piero De Luca sono intonati dai nostri giovani tifosi del Napoli e della Campania, proprio in onore delle loro città». Con questa affermazione si tenta di minimizzare, richiamandosi a quanto ormai avviene da diversi anni nelle tribune dello stadio Maradona, dove gli stessi supporter azzurri riprendono in modo autoironico e quasi esorcizzante quei cori che si diffondono da tutte le curve italiane.

Dalla Lega interviene anche il senatore napoletano Gianluca Cantalamessa, che sottolinea: «L’offesa reale a Napoli deriva dalle politiche assistenzialiste del reddito di cittadinanza, voluto dai 5 Stelle, e dalle iniziative clientelari del Partito Democratico, che cerca consenso politico con tali mezzi, non certo da una Lega che ha promosso la ZES unica per il Mezzogiorno e il progetto Resto al Sud con l’obiettivo di incentivare l’occupazione nel meridione».

Per il deputato di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi, «i cori offensivi contro Napoli a Pontida sono stati intonati da esaltati che non rappresentano la Lega». E ancora: «A Piero De Luca ricordo che anche a Salerno, la sua città natale, si invoca l’eruzione del Vesuvio».

Queste giustificazioni non convincono completamente. Infatti, arriva la replica di Marco Sarracino, deputato del Partito Democratico e responsabile per il Sud nella segreteria di Elly Schlein. Egli denuncia: «La Pontida del 2025 si è trasformata in un vero e proprio festival dell’odio: odio verso chi fugge dalla guerra e dalla povertà; odio, espresso con cori, contro i meridionali che, con l’autonomia differenziata, rischiano di diventare cittadini di serie B; odio verso i più deboli e le persone in difficoltà, ignorate da una destra che finge di non vedere i quattro milioni di lavoratori poveri nel paese».

Marco Sarracino ha poi citato una celebre strofa di Pino Daniele per sottolineare il dramma sociale: «Questa Lega è una vergogna».

L’ex ministro Sergio Costa, ora vicepresidente della Camera e rappresentante dei 5 Stelle, ha condannato con fermezza dal proprio profilo social i cori razzisti contro Napoli ascoltati a Pontida, definendoli «un attacco inaccettabile alla dignità di una grande città italiana e dei suoi cittadini».

Sergio Costa ha affermato:

«Come napoletano e vicepresidente della Camera, condanno senza riserve questi episodi che offendono non solo la mia città ma l’intera comunità nazionale».

Dai 5 Stelle è giunto anche il commento di Roberto Fico, che ha affermato: «Un partito che governa l’Italia e che esprime il vicepremier, la Lega Nord, torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori inaccettabili».

Roberto Fico ha concluso:

«Quanto è avvenuto a Pontida non può essere tollerato. Il partito che esprime molti rappresentanti istituzionali ha il dovere di chiedere scusa. Subito».

A tarda sera, nonostante le difese di Zinzi e Cantalamessa, è intervenuto anche il deputato napoletano di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha accusato duramente: «Gli insulti ai napoletani sono inaccettabili. Ancora più grave è il silenzio o addirittura l’applauso degli esponenti della Lega in Campania, che si rendono complici di queste offese contro la loro terra».

Queste tensioni sottolineano, ancora una volta, come la questione dell’identità locale e delle libertà espressive sia al centro di un acceso dibattito politico e culturale, con forti ripercussioni sulle dinamiche nazionali e sul rapporto fra Nord e Sud del paese.

