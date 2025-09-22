Pfizer (nella foto, il ceo Albert Bourla) si prepara a rafforzare in modo significativo la propria posizione nel mercato dei farmaci per l’obesità, che sta vivendo un vero e proprio boom. Il colosso farmaceutico è vicino a un’acquisizione da 7,3 miliardi di dollari della startup Metsera, specializzata proprio in questo settore. La notizia, riportata dal Financial Times, arriva dopo il recente fallimento della pillola dimagrante di Pfizer e segna un nuovo, audace tentativo di entrare in un mercato dominato da giganti come Novo Nordisk ed Eli Lilly.

Dettagli dell’operazione e focus sul farmaco

Secondo il quotidiano, l’annuncio dell’accordo potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì. L’offerta di Pfizer prevede un pagamento di 47,50 dollari in contanti per azione di Metsera, a cui si aggiungeranno ulteriori 22,50 dollari per azione una volta raggiunti determinati obiettivi di performance. Il prezzo rappresenta un premio notevole rispetto alla chiusura del titolo Metsera di venerdì, che si attestava poco sopra i 33 dollari.

L’interesse di Pfizer si concentra sul farmaco MET-233i di Metsera, un’iniezione dimagrante con un potenziale molto promettente. La sua principale innovazione risiede nella frequenza di somministrazione: a differenza dei farmaci attuali che richiedono iniezioni settimanali, il MET-233i potrebbe consentire ai pazienti un’unica iniezione al mese, un fattore che potrebbe renderlo estremamente competitivo sul mercato e una valida alternativa per i pazienti.