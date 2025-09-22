La questione sollevata da Carla Del Ponte, ottantottenne residente a Montegrotto Terme in provincia di Padova, riguarda la modalità con cui Busitalia ha deciso di diffondere gli orari degli autobus. Al posto del tradizionale elenco stampato visibile alla fermata, oggi è presente solo un codice QR che permette di accedere agli orari tramite smartphone, una soluzione che però penalizza la fascia di popolazione anziana meno avvezza alla tecnologia digitale.

La signora Carla aveva chiesto apertamente alle aziende del trasporto pubblico di tornare a fornire l’elenco dettagliato degli orari in formato cartaceo, evidenziando come la sola presenza del QR code non fosse sufficiente per tutti gli utenti.

La reazione del sindaco di Montegrotto Terme

Riccardo Mortandello, primo cittadino della città termale, ha subito raccolto la segnalazione e si è recato personalmente a casa della signora Carla per consegnarle una stampa degli orari del bus. Il sindaco ha dichiarato:

«Ritengo che questa segnalazione sia assolutamente legittima e condivido pienamente le osservazioni della signora. Stampare un foglio formato A4 e affiggerlo nelle bacheche delle fermate non comporta alcun costo particolare. Ho già parlato con i referenti di Busitalia, con cui abbiamo un rapporto consolidato. Loro sostengono che l’uso del codice QR per gli orari sia una prassi diffusa in tutta Europa, ma ho risposto che se non provvederanno direttamente loro, il Comune si occuperà di garantire la presenza degli orari in formato cartaceo da ogni parte. A volte basta solo un po’ di buon senso per trovare una soluzione, soprattutto in casi come questo, dove basta poco per evitare malintesi e polemiche.»

La soddisfazione e la voce degli anziani

Carla Del Ponte ha espresso la sua soddisfazione per l’attenzione ricevuta:

«Sono molto contenta che questa problematica abbia ottenuto risalto a livello nazionale. Credo di portare la voce di molte persone della mia età che desiderano semplicemente il ritorno a un sistema più accessibile e comprensibile senza dover ricorrere esclusivamente alla tecnologia.»

Questo caso mette in luce una questione più ampia riguardante l’accessibilità e l’inclusione all’interno dei servizi pubblici. La digitalizzazione è indubbiamente una tendenza in crescita, ma è importante che venga accompagnata da soluzioni che non escludano categorie di utenti meno tecnologici.

La richiesta del sindaco Mortandello di ripristinare informazioni dettagliate e facilmente fruibili alle fermate riflette un impegno concreto volto a migliorare la comunicazione con tutti i cittadini, garantendo un servizio pubblico più efficace e inclusivo.

Recentemente, numerosi turisti che visitano Padova durante la stagione estiva hanno segnalato una significativa difficoltà nell’accesso alle informazioni relative agli orari degli autobus. La problematica principale riguarda la scomparsa delle tabelle orarie cartacee presso le fermate, sostituite esclusivamente da codici QR. Questa modalità, sebbene innovativa, non garantisce un accesso universale all’informazione, penalizzando chi non possiede dispositivi digitali o non ha familiarità con la tecnologia.

Il sindaco di Padova ha voluto intervenire personalmente, riconoscendo l’importanza di garantire a tutti l’accesso semplice e diretto agli orari del trasporto pubblico. Ha espresso gratitudine nei confronti dei giornalisti e annunciato la consegna degli orari in formato cartaceo direttamente a chi ne aveva fatto richiesta. Ha inoltre sottolineato l’auspicio che il buon senso prevalga nella gestione di questa situazione, prevedendo una risposta positiva anche da parte dei cittadini.

Mortandello, figura di rilievo nell’amministrazione comunale, ha ribadito il disagio manifestato dai turisti e l’importanza di una comunicazione accessibile a tutti. Ha affermato che “l’accesso alle informazioni sul trasporto pubblico rappresenta un diritto fondamentale”, che deve essere garantito indipendentemente dalle competenze tecnologiche degli utenti o dalla possibilità di utilizzare dispositivi elettronici.

La soluzione proposta dall’amministrazione

In risposta a queste segnalazioni, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’appello a Busitalia affinché venga ripristinata, nel più breve tempo possibile, l’installazione delle tradizionali tabelle orarie in tutte le fermate del territorio comunale. Nel caso in cui ciò non avvenga, l’amministrazione stessa è disponibile a intervenire autonomamente, anche sostenendo i costi necessari per garantire il servizio.

È inoltre atteso un intervento tempestivo da parte della Provincia di Padova, organismo che detiene le deleghe per la gestione del trasporto pubblico locale. L’obiettivo comune è assicurare un servizio efficiente e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza e dei visitatori, specialmente dopo i numerosi disagi registrati negli ultimi anni.