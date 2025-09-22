L’olivicoltura italiana respira. La campagna di raccolta delle olive, appena iniziata in tutta Italia, si preannuncia decisamente migliore rispetto allo scorso anno. Secondo un’analisi congiunta di Unaprol, Coldiretti e Foa Italia, le stime indicano una netta ripresa della produzione, che dovrebbe toccare le 300mila tonnellate, con un aumento del 30% rispetto alla stagione precedente. Il dato, sebbene ancora preliminare, rappresenta un segnale positivo per il settore.

Sud traina la crescita, difficoltà al Nord

La ripartenza è trainata principalmente dal Sud Italia, che da solo rappresenta oltre il 60% della produzione nazionale. Grazie alle piogge cadute tra luglio e agosto, l’aumento produttivo nelle regioni meridionali potrebbe oscillare tra il 30% e il 40%. Al contrario, il Nord Italia si prepara a una campagna difficile, con un calo drastico che si ipotizza attorno al 40% a causa del maltempo. Nel Centro Italia, la situazione è “a macchia di leopardo”, con previsioni di una lieve diminuzione produttiva, tra il 10% e il 15%.

Le novità per la trasparenza e la tutela del prodotto

La nuova stagione si apre anche con un’importante novità normativa per contrastare le frodi. Un decreto, sostenuto da Coldiretti e Unaprol, impone un limite di 6 ore per la registrazione della consegna delle olive. L’obbligo mira a bloccare i flussi fittizi di “falso prodotto” che danneggiano i produttori onesti. “Un passaggio epocale per il settore – ha commentato David Granieri, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente Unaprol –. Con questo decreto si chiude definitivamente l’epoca delle olive senza nome e senza provenienza, e si apre una nuova fase fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla valorizzazione del prodotto italiano. L’aumento di produzione non deve però distogliere dall’urgenza di investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione in tutte le aree del Paese. Serve implementare piani di sviluppo che garantiscano al comparto olivicolo italiano la resilienza necessaria ad affrontare le crescenti e imprevedibili sfide climatiche future. L’obiettivo rimane quello di sostenere tutti i produttori e rafforzare la posizione di eccellenza dell’olio extra vergine d’oliva italiano sui mercati globali”.