Il 2024 si è confermato come l’anno in cui le fonti di energia rinnovabile hanno definitivamente superato tutte le altre, grazie a una riduzione significativa dei costi e a un’espansione importante nel settore delle batterie, i cui prezzi sono scesi del 40%.

Il nucleare, pur registrando un record di produzione trainato principalmente dalla Cina, ha mostrato un rallentamento e non dimostra un recupero strutturale a livello globale.

Questi dati emergono dal rapporto annuale sullo stato dell’industria nucleare nel mondo 2025, diffuso oggi a Roma. Il documento dedica ampio spazio all’Italia, sottolineando come il Paese stia considerando un possibile ritorno all’energia nucleare per fronteggiare la crisi climatica e l’instabilità dei prezzi dell’energia. L’obiettivo indicativo è di raggiungere entro il 2050 una quota compresa tra l’11% e il 22% della produzione elettrica proveniente dal nucleare.

Tuttavia, per l’Italia, il fulcro rimane sulle energie rinnovabili, sulle reti intelligenti e sui sistemi di accumulo. Tra le principali problematiche connesse al nucleare si segnalano i costi elevati e la dipendenza dalle forniture estere di combustibile. Il rapporto ricorda inoltre che la Russia continua a rappresentare il principale fornitore nella catena di approvvigionamento del combustibile nucleare e detiene una posizione dominante nell’export di reattori.

Nel 2024 la produzione nucleare a livello mondiale è cresciuta del 2,9%, raggiungendo un nuovo massimo con 2.677 terawattora (TWh), principalmente grazie alla Cina. Escludendo questo Paese, la produzione nucleare globale è invece diminuita del 14% rispetto al 2006, pari a una riduzione di 363 TWh. La quota del nucleare nel mix elettrico globale è scesa al 9%, il livello più basso degli ultimi 40 anni.

Gli investimenti nell’ultimo anno hanno visto un totale di 728 miliardi di dollari destinati alle energie rinnovabili non idroelettriche, a fronte di soli 21 miliardi investiti nel settore nucleare. La nuova capacità installata ha raggiunto i 565 gigawatt tra solare ed eolico, rispetto a soli 5,4 gigawatt netti per il nucleare. Le fonti rinnovabili hanno prodotto il 70% in più di elettricità rispetto al nucleare.

Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, associazione coorganizzatrice della presentazione del rapporto, ha dichiarato:

“Le previsioni indicano una crescita rapida delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo, mentre il nucleare è ancora alla ricerca di nuove soluzioni e probabilmente avrà un ruolo limitato fino al 2050.”