In una giornata di cauta negatività per le Borse europee e Piazza Affari, un titolo spicca in controtendenza: Lottomatica (nella foto, l’a. d. Guglielmo Angelozzi). La società, leader nel settore dei giochi e delle scommesse, ha registrato una performance notevole, con un rialzo del 4,89%. L’ottimo andamento del titolo è strettamente legato a un evento di rilievo: l’ingresso di Lottomatica nell’indice principale di Borsa Italiana, il FTSE MIB, avvenuto proprio in data odierna, prendendo il posto di Pirelli.

L’effetto FTSE MIB: i numeri della giornata

Mentre il FTSE MIB generale chiude in ribasso dello 0,26%, a 42.203 punti, Lottomatica si posiziona in cima alla classifica dei titoli più performanti, non solo nell’indice di riferimento ma anche tra le società a media capitalizzazione, confermando la solidità percepita dagli investitori. La mossa di entrare nel paniere principale ha chiaramente catalizzato l’interesse e gli acquisti, premiando la società in un contesto di mercato altrimenti debole.

Il contesto di mercato e le altre performance

La giornata è stata condizionata da diversi fattori macroeconomici e geopolitici, tra cui i dati sulla fiducia dei consumatori dell’Eurozona e gli sviluppi internazionali. Tra le performance negative, il settore automobilistico ha sofferto dopo che Porsche ha ridimensionato i piani per i veicoli elettrici, trascinando al ribasso altri titoli del comparto. In questo scenario, la performance di Lottomatica risalta ancora di più.