Ogni epoca ha i suoi demoni, e ogni società ha bisogno di esorcizzarli. L’Europa medievale li bruciava in piazza, il Novecento li processava nei tribunali della storia, oggi li perseguiamo nei talk show, sui social, nelle timeline dove il nemico deve essere svergognato in diretta. Daniele Capezzone, che conosce la scena politica dall’interno ma anche il retroscena mediatico, firma un libro che è insieme pamphlet e lente d’ingrandimento su questo rito collettivo (Trumpisti o muskisti, comunque “fascisti”, Piemme 2025). Capezzone parte da quattro figure simboliche – Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei e Benjamin Netanyahu – che, pur diversissime tra loro, hanno in comune il fatto di essere state dichiarate “fuori dal perimetro del dicibile”. Sono, nella retorica pubblica, ciò che Roland Barthes avrebbe chiamato figure mitiche: punti di condensazione delle paure, delle ansie e delle ossessioni di un’intera comunità. Trump non è solo un ex presidente, è il barbaro alla porta; Musk non è solo un imprenditore, è il demiurgo pericoloso che gioca con Marte e con l’intelligenza artificiale; Milei e Netanyahu sono varianti locali dello stesso spettro.

Non è un’apologia

Il libro non è un’apologia – Capezzone non nasconde di trovare eccessivo il linguaggio trumpiano o la teatralità di Milei – ma è un invito a non trasformare la politica in un tribunale inquisitorio. Nel denunciare l’ossessione per l’“anti”, Capezzone suggerisce che una società incapace di raccontare i propri eroi ha bisogno di creare nemici per sentirsi viva. La sua tesi, più filosofica che partitica, è che il conflitto non possa essere abolito: può solo essere raccontato in modo migliore, più epico, meno nevrotico. L’autore, con un tono che alterna il registro polemico a quello narrativo, ci invita a sospendere il pregiudizio e a domandarci se l’ossessione per il nemico non sia diventata la vera religione civile della sinistra occidentale. L’autore gioca con la provocazione – “fascisti” come categoria totalizzante, quasi mistica – per restituirci il senso di una battaglia culturale che non può esaurirsi nei talk show.