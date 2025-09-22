L’Istat ha aggiornato al rialzo la stima sul Pil per il 2023, passando dallo 0,7% indicato a marzo all’1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente previsione.

Secondo l’istituto statistico, la variazione riflette un cambiamento nei tassi di crescita delle diverse componenti economiche: i consumi delle famiglie sono cresciuti dello 0,5%, rispetto allo 0,3% della stima precedente, mentre quelli delle pubbliche amministrazioni hanno registrato un aumento dell’1,1%, a fronte di un +0,6% indicato in precedenza. Gli investimenti hanno mostrato una crescita ancora più marcata, pari al 10,1%, superiore al 9,0% previsto nella precedente rilevazione.

I nuovi dati sul valore aggiunto hanno determinato variazioni significative in diversi settori economici per il 2023: in rialzo nel comparto delle costruzioni (+4,5 punti percentuali), nell’industria in senso stretto (+0,1 punti) e nelle attività professionali (+2,0 punti). Al contrario, sono state registrate correzioni al ribasso nelle attività finanziarie e assicurative (-3,6 punti), nei servizi di informazione e comunicazione (-1,7 punti) e nel settore commercio, trasporti, magazzinaggio, alloggi e ristorazione (-1,9 punti).