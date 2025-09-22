Aziende britanniche e irlandesi a caccia di competitività, e l’intelligenza artificiale diventa una nuova frontiera da esplorare. ProfileTree, agenzia digitale con sede in Irlanda del Nord, annuncia un servizio di formazione e implementazione AI, pensato per le PMI che vogliono integrare soluzioni di intelligenza artificiale senza affrontare costi o complessità tipiche delle grandi aziende. L’iniziativa arriva in un contesto dove il divario tecnologico tra piccole e grandi imprese nel Regno Unito è evidente, con un potenziale costo annuo di 87 miliardi di sterline in termini di produttività persa.

Il divario delle competenze e la sfida delle PMI

La decisione di ProfileTree risponde a un’esigenza concreta: il 78% delle PMI britanniche vorrebbe adottare l’AI ma non ha le conoscenze o i partner fidati per farlo. La situazione è simile in Irlanda, dove solo il 22% delle piccole e medie imprese ha una strategia di intelligenza artificiale, nonostante il Paese sia un hub tecnologico in crescita. Una ricerca di Tech UK evidenzia che l’89% dei dipendenti delle PMI non ha mai ricevuto una formazione formale in AI. Questa mancanza di competenze, secondo ProfileTree, genera una “paura dell’incomprensione” che ritarda l’adozione.

Un approccio “educazione prima, implementazione dopo”

Il servizio di ProfileTree si propone di colmare questo gap con un approccio basato sull’apprendimento pratico. “Abbiamo visto troppe aziende sprecare soldi in soluzioni AI che non capiscono e non sanno usare in modo efficace,” ha dichiarato Ciaran Connolly, fondatore e CEO di ProfileTree. “Il nostro approccio è diverso. Insegniamo alle aziende a pescare, invece di vendergli il pesce. Dopo il nostro programma, le aziende possiedono completamente le proprie capacità di AI, capendo non solo come usare gli strumenti, ma quando e perché usarli per ottenere il massimo impatto. Non si tratta di creare dipendenza da ProfileTree, ma di dare alle aziende dell’Irlanda del Nord e del Regno Unito la possibilità di prosperare in modo indipendente nell’era dell’IA.”

Il programma si concentra su cinque aree di applicazione con un ritorno sull’investimento (ROI) garantito, tra cui l’automazione del servizio clienti, la generazione di contenuti e l’analisi dei dati. L’azienda promette un ROI minimo del 300% entro 12 mesi, con implementazioni che in media costano circa 8.000 sterline. L’approccio mira a integrare l’AI con i sistemi esistenti, per potenziare le capacità umane piuttosto che sostituire i lavoratori.

Ostacoli all’adozione: il ruolo di percezione e fiducia

Una ricerca condotta da ProfileTree ha identificato gli ostacoli più comuni che le aziende devono affrontare. Oltre a una mancanza di competenze, le PMI sono frenate da: