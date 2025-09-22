L’interesse degli italiani nei confronti di Bitcoin e delle criptovalute in generale mostra segni di rallentamento. Nel secondo trimestre del 2025, il numero di possessori di criptovalute è diminuito del 20% rispetto al trimestre precedente, scendendo a 1,4 milioni di utenti.

Parallelamente, il valore complessivo espresso in euro ha subito una contrazione del 22%, attestandosi a 1,9 miliardi. Questi dati emergono dall’analisi dei flussi trimestrali trasmessi all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam) dai Virtual Asset Service Providers (Vasp).

Il numero dei Vasp registrati nel Registro speciale gestito dall’Oam è calato dell’1% al 30 giugno 2025, passando da 140 a 138 operatori attivi. Inoltre, si osserva una riduzione del 15% nel numero complessivo di clienti segnalati da questi operatori.

Per quanto riguarda le operazioni di conversione tra valuta tradizionale e valuta virtuale, si evidenzia una significativa diminuzione del controvalore in euro: -45% per la conversione da valuta legale a virtuale e -36% per il contrario. Anche il numero di transazioni ha subito un calo del 37% in entrambe le direzioni.

Questi dati confermano una struttura di mercato consolidata, in cui l’offerta rimane concentrata principalmente nelle mani dei grandi Vasp, mentre la domanda continua a essere guidata da due fasce generazionali: la generazione X (persone tra i 40 e i 60 anni) e i millennials (tra i 18 e i 40 anni).