InstantGMP™, leader nel settore delle soluzioni di gestione della produzione e della qualità per le industrie regolamentate, si posiziona al secondo posto nella classifica “Top 5 GMP Software in 2025” stilata da GoAudits. La classifica, pubblicata da un’autorità globale nelle tecnologie di ispezione e audit, mette in luce le migliori soluzioni che aiutano le aziende manifatturiere a raggiungere e mantenere la conformità con gli standard di Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP).

La soluzione all-in-one che semplifica la conformità

InstantGMP è stato riconosciuto per il suo design user-friendly, l’accessibilità economica e la sua piattaforma integrata che combina software per la gestione della produzione, dell’inventario e strumenti per il controllo della qualità. Un approccio che, secondo GoAudits, semplifica la conformità per le piccole e medie imprese. Il software aiuta le aziende a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita di un lotto di produzione, eliminando la necessità di fogli di calcolo o sistemi cartacei. Questo crea una “singola fonte di verità” per ogni dettaglio di produzione, facilitando la preparazione per gli audit.

“Abbiamo creato InstantGMP per rendere più facile per i produttori concentrarsi sulla qualità senza essere sopraffatti dalla conformità,” ha dichiarato il Dott. Richard Soltero, Presidente di InstantGMP. “Essere riconosciuti da GoAudits come una delle migliori piattaforme software GMP è una testimonianza della dedizione del nostro team nell’aiutare i clienti a mantenere la certificazione GMP, ottimizzando al contempo le loro operazioni.”

Funzionalità chiave per un settore rigoroso

La piattaforma, progettata specificamente per ambienti regolamentati come farmacie, produttori farmaceutici, aziende biotecnologiche e di integratori alimentari, offre un controllo completo su ogni fase della produzione, dalla pianificazione alla spedizione del prodotto finito. Tra le sue principali funzionalità, spiccano la possibilità di creare e tracciare master batch records (MBR) e batch production records (BPR), monitorare l’inventario in tempo reale, gestire deviazioni e indagini, e archiviare in modo sicuro la documentazione di produzione. Il software tiene anche traccia della formazione e delle certificazioni dei dipendenti, garantendo che i team siano sempre qualificati e pronti per le ispezioni.

“I produttori ci dicono che possono finalmente respirare più facilmente durante gli audit,” ha aggiunto il Dott. Soltero. “Sanno che il loro software GMP sta acquisendo tutto ciò di cui hanno bisogno, dai dati di formazione e inventario a ogni fase di ogni record di produzione, in un modo che è facile da rivedere, approvare e difendere.”