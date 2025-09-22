È in corso su tutto il territorio nazionale uno sciopero generale indetto dai sindacati di base a favore della causa di Gaza. Questa mobilitazione interessa diversi comparti, tra cui il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, le scuole e i servizi pubblici.

Nel settore ferroviario, l’adesione allo sciopero è stata confermata dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato con Trenitalia, ad eccezione della regione Calabria. Anche i dipendenti di Italo e Trenord partecipano alla protesta.

La protesta, iniziata alla mezzanotte, si protrarrà fino alle 23 di lunedì. Nel comparto del trasporto marittimo la mobilitazione durerà anch’essa 24 ore, ma con modalità variabili.

Le fasce di garanzia nel trasporto locale

Per quanto riguarda i trasporti locali, sono previste le consuete fasce di garanzia, che tuttavia variano da città a città: a Roma si garantirà il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre a Milano le linee gestite da ATM potrebbero non funzionare dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio.

Manifestazioni diffuse su tutto il territorio

Numerose manifestazioni sono state organizzate in diverse città italiane: tra queste Roma, Milano, Bologna, Napoli e Genova. Inoltre, sit-in e presidi sono stati allestiti anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.