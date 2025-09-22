Nuovo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il cardinale Camillo Ruini, 94 anni. L’ex presidente della Cei ha subito un blocco renale lo scorso venerdì ed è stato sottoposto a “terapie e accertamenti diagnostici”. Secondo quanto riferito da una nota dell’ospedale, le sue condizioni sono “lievemente migliorate”, anche se non sarebbe ancora fuori pericolo, pur avendo trascorso una notte tranquilla. Questo episodio segue un precedente infarto dal quale il cardinale si era ripreso nel 2024.

La storia di una figura influente

Originario di Sassuolo, Camillo Ruini è stato una delle figure più influenti e discusse della Chiesa cattolica italiana, in particolare durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. La sua carriera è stata caratterizzata da una strenua fedeltà alla dottrina, senza compromessi con lo “spirito del tempo”, posizioni che gli hanno attirato sia ammirazione che critiche.

Nominato vescovo ausiliare nel 1983 da Giovanni Paolo II, è stato creato cardinale nel 1991. Ruini ha guidato la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per sedici anni, dal 1991 al 2007, un periodo in cui ha ricoperto un ruolo di primo piano nel dibattito pubblico e politico italiano. Ha inoltre ricoperto il ruolo di cardinale vicario per la diocesi di Roma e di arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano.

I numeri di una vita al servizio della Chiesa

Nato il 19 febbraio 1931, Ruini ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1954, dopo aver conseguito la licenza in Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Oltre alla guida della CEI, ha presieduto la Conferenza episcopale laziale, la Commissione internazionale di inchiesta su Međugorje e il comitato scientifico della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Dal 2011, avendo superato gli 80 anni, è cardinale non elettore.