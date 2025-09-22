Sono Miss Dior Parfum e K Eau de Parfum Intense di Dolce & Gabbana i due profumi più apprezzati dell’anno, scelti direttamente dai consumatori e premiati dall’Accademia del Profumo durante la cerimonia svoltasi al Teatro alla Scala di Milano. Il premio al miglior “naso creatore” è stato assegnato a Marie Salamagne per la fragranza Gucci Flora Gorgeous Orchid.

Con questa premiazione si è conclusa la quarta edizione della Milano Beauty Week, un’iniziativa promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

Dopo una fase di preselezione curata da giurie specializzate per ogni categoria e da una giuria di nomination composta da circa cento esperti del settore, media e distributori, è stata la giuria tecnica a decretare i vincitori delle diverse categorie. La Migliore Creazione Olfattiva, valutata rigorosamente alla cieca, ha premiato per la fragranza femminile Nomade Nuit d’Égypte di Chloé – Coty Italia e per quella maschile Encens Précieux di Van Cleef & Arpels – Interparfums Italia.

Il riconoscimento per il Miglior Profumo Made in Italy è stato assegnato a 320 Ambra Grigia LabSolue di Icr Industrie Cosmetiche Riunite nella versione femminile e a 315 Palo Santo LabSolue, sempre di Icr Industrie Cosmetiche Riunite, nella declinazione maschile. Il premio per il Miglior Packaging è andato a Devotion Eau de Parfum Intense di Dolce & Gabbana Beauty per la categoria femminile e a Primo Trussardi di Ab Parfums per quella maschile.

Per quanto riguarda altre categorie, il Miglior Profumo Collezione Esclusiva Grande Marca è stato assegnato a Camomille Satin Dries Van Noten di Puig Italia, mentre il Miglior Profumo Artistico è stato riconosciuto a Old Fashioned By Kilian di Estée Lauder. La categoria del Miglior Profumo Artistico Marca Indipendente ha premiato Blue Madeleine Atelier des Ors di Kaon e la Miglior Profumazione Ambiente è stata attribuita a 221 Iris LabSolue di Icr Industrie Cosmetiche Riunite.

Il premio per la Miglior Comunicazione è stato decretato dalla Giuria Vip, che quest’anno ha visto la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura come Alessia Marcuzzi, Andy Bluvertigo, Candela Pelizza, Giorgia Surina, Giulia Torelli, Jury Chechi, Miriam Leone, Omar Hassan, Paola Maugeri, Shablo, Stefano Guindani e Virna Toppi. La giuria ha premiato rispettivamente Barénia Hermès di Puig Italia per la comunicazione femminile e Bleu de Chanel per quella maschile.

In occasione dell’edizione 2025 del premio, l’Accademia del Profumo ha conferito un riconoscimento speciale a Dolce & Gabbana, definito un marchio che “rappresenta da sempre creatività, unicità e passione, sia in Italia che a livello internazionale”, per la scelta strategica di “trasformare il beauty in un settore autonomo attraverso la creazione di una società dedicata”. I fondatori della maison hanno inviato un video di ringraziamento, proiettato durante la cerimonia.

La serata si è conclusa con una performance offerta dagli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, guidati dal coreografo Frédéric Olivieri. Lo spettacolo, intitolato ‘Gesti di Bellezza’, ha attraversato momenti iconici come il Valzer dei fiori tratta da Lo Schiaccianoci, sino a giungere a rappresentazioni più intense e dinamiche, con un finale caratterizzato da un sensuale e quasi animale Bolero X.

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha commentato:

“Questa è la conclusione ideale per una settimana che celebra la bellezza in uno dei luoghi simbolo dell’arte e del talento come questo teatro.”

Ambra Martone, presidente dell’Accademia del Profumo, ha aggiunto:

“Stimiamo di aver superato i 230mila visitatori rispetto all’anno precedente, dato che sarà confermato nei prossimi giorni. I premi assegnati questa sera confermano l’entusiasmo per il Made in Italy, apprezzato sia per la qualità sia per la creatività e la passione con cui viene realizzato.”