Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha annunciato di aver completato una nuova tranche di acquisto di azioni proprie, come parte del programma di buyback avviato lo scorso 6 agosto. Nel periodo tra il 15 e il 19 settembre 2025, la società ha acquistato sul mercato Euronext Milan un totale di 1.546.853 azioni proprie.

L’operazione ha avuto un costo complessivo di 50.752.948,19 euro, con un prezzo medio ponderato di 32,81 euro per azione. L’acquisto rientra nel piano autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti il 24 aprile 2025, finalizzato all’annullamento delle azioni stesse.

I dettagli delle operazioni giornaliere

Il comunicato della società riporta i dettagli delle operazioni di acquisto, forniti dall’intermediario incaricato:

15 settembre: acquistate 350.000 azioni a un prezzo medio di 33,24 euro, per un controvalore di 11.635.190,00 euro.

16 settembre: acquistate 227.093 azioni a un prezzo medio di 32,82 euro, per un controvalore di 7.454.305,02 euro.

17 settembre: acquistate 438.000 azioni a un prezzo medio di 32,67 euro, per un controvalore di 14.310.204,60 euro.

18 settembre: acquistate 531.660 azioni a un prezzo medio di 32,63 euro, per un controvalore di 17.349.979,78 euro.

19 settembre: acquistate 100 azioni a un prezzo medio di 32,69 euro, per un controvalore di 3.268,80 euro.

La posizione della Società

A seguito di questi acquisti, la Società e le sue controllate detengono ora 39.730.982 azioni proprie, che rappresentano il 2,56% del capitale sociale complessivo.