In un’atmosfera solenne e carica di emozione, lo State Farm Stadium di Glendale ha ospitato i funerali di Charlie Kirk, l’attivista conservatore di 31 anni assassinato lo scorso 10 settembre. Oltre 200.000 persone, vestite di rosso, bianco e blu, si sono radunate dentro e fuori lo stadio per rendere omaggio a una figura che, a detta di molti, ha cambiato il corso del movimento conservatore americano.

La cerimonia, aperta dalle note struggenti di ‘Amazing Grace’ eseguite con la cornamusa, è stata un vero e proprio raduno politico e spirituale. Sul palco si sono alternati esponenti di spicco dell’amministrazione Trump, come il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr., che ha paragonato Kirk a Gesù Cristo, affermando: “Cristo è morto a 33 anni, ma ha cambiato la traiettoria della storia. Charlie è morto a 31 anni. Anche lui ora ha cambiato la traiettoria della storia”.

Le parole di Trump e il messaggio alla nazione

Il momento più atteso è stato l’intervento del presidente Donald Trump, accolto da un’ovazione e da cori di “U-S-A”. Trump ha definito Kirk un “martire per la libertà dell’America” e ha promesso che “la sua voce vivrà per sempre”. Nel suo discorso, il presidente non ha risparmiato attacchi al presunto assassino, definito un “mostro radicalizzato e a sangue freddo”, e ha lanciato un avvertimento al suo elettorato: “Hanno ucciso Charlie, ma quella pallottola era per tutti noi. Non è stato solo un attacco a un uomo o a un movimento. È stato un attacco all’intera nazione”.

La retorica di Trump si è scontrata apertamente con le parole di perdono pronunciate poco prima dalla vedova di Kirk, Erika. “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”, ha detto la donna, commossa. Trump ha ribadito la sua posizione: “Mentre Charlie non odiava i suoi oppositori, io li odio e non gli auguro il meglio. Su questo non andavo d’accordo con Charlie, scusa Charlie… magari Erika mi persuaderà”.

Non solo politica: il lutto e il perdono

La cerimonia è stata anche un momento di profondo cordoglio personale. Erika Kirk ha condiviso aneddoti intimi del marito, descrivendolo come un uomo di grande fede, dedito alla famiglia e alla sua missione: “Charlie era anche pronto a morire. ha lasciato questo mondo senza rimpianti. Eravamo una squadra che lavorava per la stessa missione. Il matrimonio con Charlie è stata la cosa più bella che mi sia capitata. Ogni sabato mi scriveva una lettera, e chiudeva con: per favore fammi sapere cosa posso fare di più come marito”.

Oltre ai politici e ai familiari, erano presenti anche figure di spicco come Elon Musk e Steve Bannon. Musk ha espresso il suo dolore affermando: “Kirk è stato ucciso perché le sue parole hanno fatto la differenza. Stava mostrando la luce alla gente ed è stato ucciso dall’oscurità”. Al termine del suo discorso, Trump si è intrattenuto in un colloquio con il magnate, inquadrati dalle telecamere mentre si stringevano la mano, segnando un apparente riavvicinamento dopo mesi di tensioni. La cerimonia si è conclusa con un lungo abbraccio tra Trump ed Erika Kirk, mentre la folla applaudiva.