Fincantieri scommette sull’automazione e la digitalizzazione dei propri cantieri. Il colosso della navalmeccanica ha stretto un accordo di collaborazione con Idea Prototipi srl, azienda friulana specializzata in robotica industriale, per integrare soluzioni robotiche portatili nella propria catena produttiva. L’obiettivo è duplice: rafforzare la sostenibilità e l’efficienza delle attività, e allo stesso tempo supportare l’innovazione nel tessuto industriale italiano.

Obiettivo: Innovazione Cantierabile

L’intesa, siglata da Claudio Cisilino, Executive Vice President di Fincantieri, e Massimo Agostini, CEO di Idea Prototipi, rappresenta un passo concreto nel progetto di “innovazione cantierabile” del Gruppo (nella foto, un momento dell’incontro). L’accordo pluriennale consentirà a Fincantieri di implementare rapidamente tecnologie avanzate, adattandole alle esigenze specifiche del settore navale grazie a un percorso di co-sviluppo agile e flessibile. Si tratta di un’evoluzione che non solo punta all’efficienza interna, ma posiziona Fincantieri come motore di sviluppo per l’intero ecosistema nazionale, offrendo a realtà più piccole e innovative come Idea Prototipi la possibilità di crescere e di accedere ai mercati globali.

Folgiero: “Laboratorio per il Paese”

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra grandi gruppi e Pmi. Le sue dichiarazioni confermano la visione strategica del Gruppo: “L’industria manifatturiera nazionale ha la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie produttive per prolungare e proiettare la nostra leadership nel futuro. Fincantieri negli ultimi tre anni ha investito nella robotizzazione dei processi navalmeccanici con imprenditorialità e spirito pionieristico con un progetto che abbiamo chiamato “innovazione cantierabile”. Questo accordo dimostra che la collaborazione con il tessuto delle PMI è il modo più efficace per accelerare la validazione di nuove tecnologie produttive in ambito industriale navale creando valore di lungo termine lungo tutta la catena. Ritengo che Fincantieri possa essere un laboratorio per il Paese su questi temi. È l’inizio di un percorso lungo ma siamo molto contenti delle evidenze incoraggianti che stiamo raccogliendo ogni giorno dal campo grazie al team di esperti che abbiamo messo a lavoro insieme a bellissime realtà come Idea Prototipi.”