Al via la prima edizione del Ferrara Sport Festival, una kermesse di quattro giorni che trasformerà la città emiliana in un polo di attività sportive e dibattiti. L’evento, voluto e organizzato dal Comune di Ferrara, si svolgerà dal 25 al 28 settembre, coinvolgendo piazze, parchi, impianti sportivi e altri luoghi simbolo. L’obiettivo è promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per l’intera comunità.

Un evento per tutti, dalla strada allo stadio

Con oltre 200 eventi in programma, il festival coprirà 42 diverse discipline sportive. Saranno organizzate esibizioni spettacolari, tornei per tutte le età, prove libere, lezioni gratuite e open day. L’evento coinvolgerà circa 100 associazioni sportive locali. L’assessore allo Sport, Francesco Carità, ha dichiarato: “Per quattro giorni, la città si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport. Parchi, piazze, giardini, Darsena, palazzi, teatri, impianti sportivi e persino le storiche mura cittadine, si animeranno di attività di ogni tipo con partite e tornei di ogni tipo, sessioni di danza, arrampicate in centro storico e allenamenti di gruppo, open day, spettacoli ed esibizioni”.

Inaugurazione e partecipazione istituzionale

L’inaugurazione ufficiale del festival è fissata per venerdì 26 settembre alle 17 in piazza Municipio, alla presenza del sindaco Alan Fabbri e dell’assessore allo Sport. Alla cerimonia parteciperà anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Il sindaco Fabbri ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Ferrara intende promuovere lo sport come elemento di crescita, sviluppo, salute e inclusione per tutta la nostra comunità. Per questo l’Amministrazione ha voluto, per la prima volta, realizzare un festival dedicato interamente alle realtà sportive e agli atleti del territorio, portando lo sport anche fuori dalle consuete strutture”. Oltre alle attività pratiche, il festival ospiterà anche 16 convegni e dibattiti in teatri e aule universitarie, affrontando i temi legati al mondo sportivo.