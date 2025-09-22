TIM espande il proprio raggio d’azione e, a partire dal 29 settembre, lancia sul mercato TIM Energia Luce e Gas, in collaborazione con Poste Italiane. Le nuove offerte saranno disponibili in oltre 750 negozi TIM e sono state concepite per le famiglie, con specifici vantaggi per i già clienti TIM. L’iniziativa rientra nella strategia dell’azienda di consolidare la sua “Customer Platform”.

Tariffe e Flessibilità per le Famiglie

L’offerta per la luce si basa su una rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi dell’anno precedente, con l’obiettivo di stabilizzare le spese familiari e proteggerle dalle fluttuazioni di mercato. Il prezzo per ogni kWh viene fissato e rimane bloccato per 12 mesi. A fine anno, la rata viene ricalcolata in base ai consumi effettivi. Per il gas, l’offerta è a prezzo variabile, indicizzato al PSV (Punto di Scambio Virtuale), con un margine del fornitore bloccato per 12 mesi, garantendo un allineamento automatico del prezzo alle dinamiche del mercato.

Sostenibilità e Vantaggi per i Clienti

Un elemento centrale della proposta è la sostenibilità. L’energia elettrica fornita è 100% da fonti rinnovabili certificate, mentre le emissioni di CO₂ del gas sono interamente compensate. Questa combinazione mira a consentire alle famiglie una migliore pianificazione della spesa energetica e un consumo più responsabile.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono contemporaneamente offerte multiple (WiFi, TV, mobile, luce e gas), sono previsti sconti fino a 190 euro per 12 mesi. I già clienti TIM, invece, possono beneficiare di uno sconto di 65 euro all’anno per l’attivazione di una singola fornitura (luce o gas), che raddoppia a 130 euro all’anno in caso di scelta di entrambe le forniture.

“Con TIM Energia powered by Poste Italiane, portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform. Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti – ha dichiarato Andrea Rossini, nella foto, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM -. Il nostro impegno è rispondere in modo integrato a tutte le esigenze dei clienti con offerta di qualità, da quelle di intrattenimento ai servizi evoluti di connettività, Intelligenza Artificiale, cloud, cybersecurity, soluzioni finanziarie e assicurative”.

La gestione delle bollette e dei consumi sarà possibile tramite l’App MyTIM, e un servizio di assistenza dedicato, il numero 800.800.187, sarà a disposizione dei clienti.