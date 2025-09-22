Mentre l’ex generale tentava di mettere ordine tra i giornalisti sul pratone di Pontida, diversi leader e figure di spicco della Lega si sono espressi sul possibile rischio di una cosiddetta «vannaccizzazione» del partito.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha risposto in modo deciso: «Vannacci può rappresentare un valore, purché faccia il leghista». A chi gli chiedeva se Vannacci potesse incarnare la Lega nei prossimi dieci anni, Zaia ha replicato con chiarezza: «Perché dovrebbe esserlo? Nel partito ci sono molte persone competenti e i segretari si scelgono attraverso congressi che coinvolgono il popolo della Lega».

Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, ha commentato con ironia la questione: «Non conosco il generale Vannacci se non tramite tv e giornali. Se entri in un partito come la Lega, che si chiama Lega Salvini Premier, e pensi di poterne essere il premier, c’è qualcosa che non quadra. Il punto è che chi entra nel nostro partito deve viverlo a pieno; non si tratta di “vannaccizzarlo” ma di “salvinizzarsi” perché il nostro leader è Matteo Salvini e io non ne ho altri».

Alla domanda se debba quindi apprendere di più, Centinaio ha risposto con un sorriso: «Eeh, tantissimo!».

Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, ha puntualizzato: «Penso che Vannacci, essendo più un militare che un politico, debba essere gestito con attenzione. Può rivelarsi utile alla Lega ma deve frequentare maggiormente il partito e in particolare il Consiglio federale, dove ci si può conoscere meglio, e anche litigare. Io stesso discuto a volte con i membri più storici e altre con i nuovi.»

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, ha adottato un approccio più conciliatorio e ha escluso pericoli imminenti: «Ogni contributo alla Lega è positivo. Non rappresenta una minaccia, certamente non per i governatori che non definirei colonnelli, visto che siamo più dei sottotenenti». Fedriga ha inoltre raccontato come tenga sotto controllo lo stress allenandosi quotidianamente, sottolineando l’importanza di una buona alimentazione e dell’attività fisica.

Nel frattempo, l’ex generale continuava ad avere scambi vivaci con i giornalisti sul pratone di Pontida, invitandoli a non interpretare o ripetere a suo nome dichiarazioni già fornite: «Lei vuole parlare al posto mio? Vuole continuare lei? Sa meglio di me cosa ho detto? Se vuole ribadire quanto già detto, lo faccia pure, ma non metta in bocca a me le parole degli altri».